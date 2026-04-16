Periodista se fue de coqueto con hincha de Boca Juniors y le sacó hasta el Instagram: ¿La mejor entrevista de su vida?

Un periodista argentino se ha hecho viral en redes sociales en los últimos días por una entrevista bastante particular. Nicolás Luaces, de ‘Azz en Stream’ estuvo presente en la previa del partido entre Boca Juniors y Barcelona de Ecuador.

Allí, Luaces entrevistó a una hincha, en lo que pareció iniciar como un intercambio de preguntas inofensivo. Sin embargo, todo se transformó rápidamente luego de que ambos empezaran a coquetear frente a las cámaras.

El hecho se hizo rápidamente viral, y varios aseguraron que ‘se fue buscando cobre y encontró oro’ porque le sacó hasta el Instagram en vivo. Aquí les mostramos el momento en directo.

Periodista se fue de ‘coqueto’ con hincha de Boca en video viral

Sin lugar a dudas, las transmisiones en vivo han dejado una cantidad enorme de momentos inolvidables. Varios periodistas se han virales en los últimos años, gracias a hechos graciosos, intercambios de preguntas o más detalles curiosos.

De hecho, en las últimas horas se volvió a dar un nuevo caso de esta índole, gracias a un periodista que se fue de ‘coqueto’ en plena entrevista con una hincha de Boca Juniors.

En la previa del partido entre Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil, Nicolás Luaces se cruzó con Daniela Iker, una hincha del equipo argentino con la que comenzó un intercambio que acabó en coqueteo.

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Luego de conversar sobre la actualidad del club ‘xeneize’, el periodista le preguuntó de que zona era, y coincidieron en que ambos eran de Lanús.

Después de este momento, Luaces le sugiere seguir a ‘Azz en Stream’ y empezó a pasarle las redes, hasta que dijo “van a decir que te estoy pasando mi Instagram”.

Todo este momento de coqueteo se remató con la joven al decir “igual no me molesta si me lo pasas”. Frente a esto, el periodista accedió y aseguró que le escribiría.

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Este momento se hizo viral, y hasta los propios compañeros del periodista festejaron este intercambio con la frase “el primer gol de la noche”.

A través de redes sociales los fanáticos han comentado este momento, y hasta han viralizado el perfil de Daniela Iker, quien fue protagonista de este coqueteo en vivo y en directo.