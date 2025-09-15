Así puede unirse a la tendencia ‘Polaroid’ y hacer su foto con una celebridad con ayuda de la IA; Paso a paso

En los últimos días, cientos de personas se han tomado las redes sociales con fotos suyas junto a importantes celebridades e incluso, con familiares que ya han fallecido, por lo que esto fue algo que sin duda logró emocionar a cientos de usuarios que quieren hacer lo mismo. Por eso, te damos a conocer el paso a paso para que puedas recrear este tipo de imágenes y unirte a la tendencia.

Para esto, no es necesario descargar varias aplicaciones, sino que puedes hacerlo con la IA, especialmente con Gemini, que te va a permitir unir dos fotografías para lograr la edición que esperas junto a las personas que te gustan. Es importante que tengas las fotografías que quieres usar en este collage y que las dos se encuentren en alta definición para mejores resultados.

Paso a paso para hacer su foto junto a un famoso con IA

Debes tener claro qué quiere hacer, tanto las imágenes que va a usar, como todo lo relacionado con la pose que quiere que se refleje en la fotografía y el fondo que va a tener el resultado final.

Ahora, debe ingresar con su usuario y contraseña a la cuenta de Gemini, la inteligencia artificial de Google. Esto lo puede hacer desde su computador, en el navegador, tablet o celular, descargando la aplicación desde la tienda oficial, totalmente gratis.

Indique lo siguiente al pedir las indicaciones a la IA: “Dame a conocer el resultado después de tomar una foto en cámara Polaroid. La foto se debe ver lo más real posible, sin accesorios o marcas de agua, para que se vea muy real. Debe tener un toque de desenfoque y una luz blanca que parezca natural, pero que se distribuya en toda la foto. Permite que se vea la fotografía de forma clara, reconociendo cada uno de los rostros involucrados, pero que en el fondo se vea como una cortina blanca de una casa en la que el hombre esté abrazando a la mujer y se vean felices”.

Además de dar la indicación, tiene que subir las dos fotografías con las que quiere hacer el montaje. Estas deben estar en alta definición y, en caso de que quiera que estén abrazados, es mejor poder obtener la imagen en cuerpo completo.

Debe tener cuidado con todas las indicaciones que le de a la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que si se equivoca en alguna palabra, puede que el resultado cambie y no sea el esperado. También, si quiere agregar algo adicional, debe pedirlo de forma clara, teniendo cuidado de todos los detalles.

Intenta no pedirle a la inteligencia artificial que altere los rostros, pues esto puede hacer que se distorsionen y ya no se vean con la claridad esperada. Así que las indicaciones, no deben incluir alteraciones físicas de los personajes.