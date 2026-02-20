En los últimos días, cientos de personas han estado hablando sobre la nueva “cultura” de los therians, personas que se identifican con animales y actúan como ellos en muchos sentidos. Aunque se decía que esto solo se estaría viendo en Argentina y México, en los últimos días se les ha visto en diferentes partes de Bogotá.

De hecho, ya algunas personas han compartido en sus redes sociales convocatorias para lo que sería la primera reunión de therians de la capital. Allí compartirían detalles de con quién se identifican y hasta planean salir juntos a caminar por varias zonas de la ciudad.

VIDEO: Los therias llegaron a Bogotá y ya hasta usan Transmilenio

El pasado jueves 19 de febrero del 2026, algunos usuarios de la estación de Transmilenio Calle 34 en el centro de la ciudad grabaron a algunos usuarios, a los que serían los primeros therians en Bogotá. Eran varios jóvenes vestidos de negro, con máscaras de diferentes animales, con colas y orejas artificiales.

Todos sabíamos que la primera ciudad a la que llegarían los therians era Bogotá.pic.twitter.com/UAG1HMBd9m — ÉPICOS (@EpicosTweets) February 18, 2026

De inmediato, varias personas empezaron a grabar este momento y se les vio sorprendidos de ver todo lo que estaba pasando, en especial porque muchos incluso llevaban correas en sus cuellos y caminaban mientras que otros sujetaban sus correas.

El video tardó pocos minutos en volverse viral en redes sociales, en donde cientos de personas empezaron a comentar sobre este hecho, asegurando que esta “moda” ya había llegado a Bogotá. Por otro lado, están quienes los critican, mencionando que todo esto se estaba “saliendo de control”, pues estas personas van caminando usando sus pies y manos.

#Colombia ¿Primeros Therians en Colombia? Este jueves se vieron varias personas que aseguraron formar parte de esta comunidad ingresando a una estación de Transmilenio en Bogotá. No hubo agresiones, aunque sí sorpresa entre quienes estaban esperando los buses. pic.twitter.com/4YkYVEU5U9 — En Otro Ángulo (@enotroangulo) February 20, 2026

Sin embargo, la primera vez que se vio a therians en Bogotá fue el miércoles 18, cuando en la Universidad de los Andes convocaron a lo que sería la primera reunión de personas identificadas como animales. En ese momento, varios jóvenes llegaron hasta el lugar para participar en este evento, pero solo se vieron a dos therians.

Horas después de que el video se hiciera viral, se dio a conocer que la persona que iba disfrazada de ‘Therian’ era el comediante, Culotauro, quien solo buscó hacer una broma a las personas que se encontraban en el lugar. De hecho, mencionó en algunos de sus videos, que solo hacía esto con el fin de “molestar” un poco con este tema, que es viral en redes sociales.