Ryan Reynolds vistió la camiseta oficial de Internacional de Bogotá; el video ya es viral

Ryan Reynolds ya empezó a figurar en el fútbol profesional colombiano. El actor de Marvel, conocido por su papel de Deadpool, es uno de los socios de Internacional de Bogotá, el nuevo club que llegó para reemplazar a La Equidad y que busca marcar una nueva etapa en el fútbol de la capital.

El Internacional de Bogotá nació tras la compra de la ficha del antiguo club, en una operación que rondó los 20 millones de dólares, una de las inversiones más altas que se han hecho recientemente en el país.

Le puede interesar: La Equidad cambia de nombre tras compra de Ryan Reynolds y grupo de inversión

Detrás de este proyecto está el grupo inversionista Tylis-Porter Group, liderado por Sam Porter, junto a Al Tylis, directivos de Apollo Sports Capital. Además de Ryan Reynolds, el grupo de socios incluye a figuras reconocidas a nivel mundial como Rob McElhenney, Eva Longoria, Kate Upton, Justin Verlander y Scott Galloway.

En diciembre de 2025, Internacional de Bogotá presentó su nuevo escudo y una identidad visual completamente renovada. El club adoptó los colores blancos, negro y dorado, que están presentes en el escudo, el uniforme y toda su imagen. Con este cambio, el equipo dejó atrás la etapa de La Equidad y comenzó un nuevo camino que ya está llamando la atención dentro y fuera de Colombia.

El video de Ryan Reynolds con la camiseta que se volvió viral

Recientemente, el propio Ryan Reynolds compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que no tardó en viralizarse redes sociales. En las imágenes se le ve recibiendo la camiseta oficial de Internacional de Bogotá, saludándola con humor y luego vistiéndola frente a la cámara.

El video, que también fue compartido por las cuentas oficiales del club Internacional de Bogotá, generó toda clase de reacciones. Incluso, hubo quienes llegaron a dudar de la veracidad del mismo por tratarse de la estrella de Marvel.

Esto ya está pasando ⚽️

Ryan Reynolds es parte del Inter de Bogotá.

¿Quién sigue? 👀 pic.twitter.com/dcM5ExjX0R — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) January 6, 2026

Mire también: Así quedó la tabla de campeones del FPC tras título de Junior en la Liga

Tras la publicación de Reynolds, el video fue compartido por hinchas y usuarios en distintas plataformas, volviéndose viral y aumentando la expectativa alrededor del nuevo club bogotano y del proyecto que ahora tiene a una estrella de Hollywood como uno de sus socios.