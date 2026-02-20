Hombre fue capturado robando en Bogotá y se identificó como ‘Therian-Rata’; video causó polémica

La moda de los ‘therian’ se está volviendo muy popular en Bogotá, esto al punto de que ya en varios lugares han visto a personas con máscaras de diferentes especies, asegurando que se identifican como animales. Sin embargo, esto al parecer se estaría saliendo de control, teniendo en cuenta que en las últimas horas, las autoridades capturaron a un hombre robando y, en su defensa, afirmó ser parte de esta nueva sub cultura.

El pasado jueves 19 de febrero del 2025 se dio a conocer en la cuenta de X de Colombia Oscura un video en donde se ve a un hombre que presuntamente habría robado a una mujer en el barrio Costa Azul, en la localidad de Suba. De inmediato, todos los vecinos llegan al lugar con el fin de ayudar a la víctima, pero la excusa del hombre capturado sorprendió a todos.

Hombre fue capturado robando y aseguró ser un ‘Therian – Rata’

Varias personas han quedado sorprendidas con la aparición de los Therians en diferentes puntos de la ciudad. De hecho, hay quienes dicen que esto se podría convertir en la “oportunidad perfecta para usar máscara” y cometer algunos “actos prohibidos”.

Por medio de la X, dieron a conocer un video en donde un hombre que fue capturado por la comunidad tras presuntamente haber robado a una mujer. Las personas del sector atacaron a este hombre, asegurando que se trataba de un nuevo caso de inseguridad y pidiéndole que devolviera el dispositivo móvil que, al parecer, había robado.

Según mencionan algunas de las personas que estaban en el lugar, cuando se fue a dar la captura por parte de las autoridades, el hombre aseguró que se “identificaba” como un ‘therian-rata’. Al parecer, dijo esto, en un afán de poder justificar los actos que había cometido y por los cuales fue atacado por la comunidad.

El video se hizo viral en redes sociales, en donde cientos de usuarios empezaron a comentar el hecho, asegurando que estos hechos “no se podían justificar”. Finalmente, las autoridades se llevaron al hombre y el tema de discusión sobre este ‘therian-rata’ sigue siendo muy polémico en redes sociales, donde ya han dado a conocer nuevos videos de personas que se identifican con esta moda.