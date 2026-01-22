¿Ya viene el bus? Rastree en vivo las rutas de TransMilenio y SITP con su celular: así funciona

TransMilenio es el sistema de transporte público más utilizado en Bogotá y uno de los principales medios de movilidad para millones de ciudadanos.

Su operación se divide en dos grandes servicios: el troncal, que funciona con buses articulados y biarticulados por carriles exclusivos, y el zonal, conocido como SITP, que conecta barrios y sectores de la ciudad a través de rutas que circulan por vías compartidas.

Ambos servicios permiten a los usuarios movilizarse por distintos puntos de la capital y son una alternativa para reducir tiempos de desplazamiento.

Sin embargo, situaciones como congestiones, bloqueos o manifestaciones pueden afectar la operación, por lo que contar con información actualizada y en tiempo real se ha convertido en una necesidad para planear los viajes diarios.

¿Cómo seguir en vivo los recorridos de TransMilenio y SITP?

TransMilenio cuenta con una aplicación oficial que permite consultar en tiempo real el recorrido de los buses y saber en cuánto tiempo llegará la ruta que se necesita. La plataforma se llama TransMiApp y está disponible gratis para celulares con sistema operativo Android y iOS.

A través de esta aplicación, los usuarios pueden ver la ubicación de los buses en tiempo real, las estaciones o paraderos donde se detienen y recibir información sobre novedades en el servicio, como retrasos, cambios de operación o situaciones que afecten la movilidad.

Para consultar la ubicación en tiempo real de una ruta específica en TransMiApp, los usuarios deben seguir estos pasos:

Descargar e instalar TransMiApp desde la tienda de aplicaciones de Android o iOS.

desde la tienda de aplicaciones de Android o iOS. Abrir la aplicación y permitir el acceso a la ubicación del dispositivo .

. Ingresar al menú principal y seleccionar la opción “Buses por estación” o “Buses por paradero” .

. Elegir la estación o paradero desde donde se iniciará el recorrido.

desde donde se iniciará el recorrido. Revisar las rutas disponibles que pasan por ese punto.

que pasan por ese punto. Consultar el tiempo estimado de llegada y la ubicación en tiempo real del bus en el mapa.

Además de estas funciones, TransMiApp permite a los usuarios reportar novedades que ocurran durante el viaje. Desde la aplicación se pueden notificar situaciones en buses, paraderos o estaciones, e incluso adjuntar fotografías como soporte del reporte.