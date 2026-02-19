Así puede enterarse en VIVO de las rutas de TransMilenio afectadas por las marchas de HOY en Bogotá

Hace varios días, diferentes agremiaciones de todo el país dieron a conocer que van a salir en una nueva jornada de marchas HOY jueves 19 de febrero del 2026, lo que podría afectar la movilidad y las rutas de Transmilenio. Sin embargo, cientos de personas van a salir a las calles con el fin de dar a conocer su desacuerdo con diferentes situaciones que se presentan en el país.

En el caso de Bogotá, hay varios puntos de concentración en toda la capital, así que si quiere o tiene programada alguna actividad, es importante tener en cuenta cuáles serían las posibles rutas de Transmilenio afectadas y las calles por las que no podrá transitar. Para esto, la empresa de transporte masivo activó todas sus plataformas para poder informar a sus usuarios.

¿Cuáles son las rutas de TransMilenio afectadas por las manifestaciones HOY jueves?

Según se dio a conocer en redes sociales, el punto de concentración más grande será en la Plaza de Bolívar HOY jueves 19 de febrero a las 2:00 p.m. en el centro de Bogotá. Por eso, diferentes gremios se han citado para salir a marchar desde diferentes lugares de la ciudad, afectando algunas de las principales vías.

Si usted quiere conocer todo lo que está pasando en la ciudad en tiempo real, podrá hacerlo por medio de las redes sociales oficiales de Transmilenio y de Movilidad Bogotá. Allí, van a publicar en tiempo real cuáles son las calles afectadas por movilizaciones o por algún otro accidente en la vía.

En el caso de la empresa de transporte masivo, por medio de la aplicación “TransMI App” a lo largo del día se va a informar sobre todas las novedades que se presenten en las rutas de Transmilenio o SITP. De la misma manera, puede buscar el canal de WhatsApp de la empresa, en donde también van a reportar todas las novedades en tiempo real.

Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR: 🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5

❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0 🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/YPQZ22LCXN — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 19, 2026

Si quiere conocer sobre las calles que van a presentar cierres viales, podrá hacerlo por medio de las redes sociales de Movilidad Bogotá y Tránsito Bogotá; podrá conocer todas las novedades de lo que va pasando en la ciudad. Allí, en tiempo real, dan a conocer información sobre cómo se está comportando el tráfico en la ciudad, lugares donde hay lluvias, daños en los semáforos, entre otros.