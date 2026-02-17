VIDEO: Así sería el primer colegio en Argentina para personas “therians” que sorprendió a todos ¿Es real?

Una nueva tendencia se ha tomado las redes sociales y es que en los últimos días, por medio de Instagram, TikTok y X, se han dado a conocer videos de las personas que van a un colegio “especial” en Argentina que han causado polémica. Se trata de una nueva subcultura, llamada therians, que nació en el exterior, en donde hay jóvenes de todas las edades que actúan de una forma totalmente diferente debido a una supuesta conexión que tienen con los animales, en especial con los perros.

Las personas que pertenecen a estas comunidades han ganado gran protagonismo en diferentes plataformas, en donde comparten videos hablando de todo lo que los llevó a sentirse identificados con estos animales. Además, hay quienes ya los han visto en las calles, pues son personas que visten como si fueran animales, con gorros, orejas, colas y otros accesorios, caminando como si fueran perros o gatos.

En Argentina se habría abierto el primer colegio para personas “therians”

En las últimas horas, se dio a conocer que, presuntamente, en Argentina ya se habría inaugurado la primera escuela en donde podría estudiar todas las personas que se identifican como therians. La institución educativa se llamaría “Fyrulais” y podría enseñar todo lo relacionado con cómo se deben comportar y vestir estos jóvenes.

“Agarrá la pala” Porque abrió la primera es escuela de therians de la argentina, confirmando que nadie quiere trabajar. pic.twitter.com/wGga3A9HzA — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) February 9, 2026

Además, contarían con diferentes talleres y espacios abiertos de diálogo para compartir experiencias que ha vivido cada uno de ellos. Los “profesores” les ayudarían a formar mejor su identidad y tener mayor claridad sobre por qué se dio origen a esta subcultura.

Por ahora, no se conoce si esta escuela existiría en realidad o si solo se trata de un video viral de una broma en redes sociales. Lo que sí es verdad es que cada vez son más las personas que suben videos hablando sobre la nueva identidad que tienen.

🇦🇷 | Therian argentina: “Estudio psicología y me percibo como un gato negro”. pic.twitter.com/1lMRbGSlsh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 16, 2026

De hecho, con ayuda de la inteligencia artificial, han editado algunas fotos, en donde se cambian la cara para que se vea como la de un animal, como un perro, gato, zorro, entre otros. Todo esto, al punto que ya el tema es tendencia en plataformas digitales.