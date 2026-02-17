Los therians se apoderan de redes sociales; ¿Qué son y cómo se identifican?

Recientemente se viralizaron en redes sociales varias imágenes y videos de personas que aparentan estar disfrazadas de animales, imitando no solo su apariencia física, sino también algunos de sus comportamientos. Para sorpresa de muchos, se tratara de una nueva forma de identidad juvenil o espiritual, en la que algunas personas expresan sentirse identificadas con un animal y adoptan ciertos elementos estéticos y conductuales en su vida cotidiana.

Uno de los casos más conocidos es el del llamado “hombre dálmata” en el Reino Unido, quien tras la muerte de la mascota de su exesposa decidió rendirle homenaje adoptando su imagen y comportamiento. Él mismo ha explicado que se siente más cómodo viviendo bajo esa identidad y ha denominado su experiencia como “transespecie”. Su historia generó un amplio debate mediático, especialmente porque su exesposa manifestó apoyo a su decisión y se ha convertido en su “ama”.

Aunque raíz de la divulgación de este caso en 2019 han surgido otros similares, en los últimos meses la conversación se ha intensificado debido a la viralidad en plataformas digitales en donde grupos masivos de personas se ven interactuando en espacios públicos con comportamientos que imitan a determinados animales, lo que ha despertado tanto curiosidad como controversia. Incluso, en internet se han creado comunidades y espacios de encuentro para personas que comparten este tipo de identidad.

"Therian" Porque apareció un Therian Serpiente en Japón queriendo cruzar la calle.

Hace unas horas se hizo el anuncio en Argentina de la primera escuela para jóvenes que se identifican como therians para abordar las necesidades de estas personas, lo que ha demostrado la fuerza que ha tomado este tipo de identidad.

La tendencia ha generado un amplio debate en redes sociales. Mientras algunos la consideran una forma de expresión individual, otros manifiestan preocupación y cuestionan si podría estar relacionada con aspectos psicológicos. Expertos suelen señalar que cada caso debe analizarse de manera individual y evitar generalizaciones, ya que no todas las expresiones de identidad responden a un mismo contexto o condición.

Escrito por: Karol Stefania Torres Otálora