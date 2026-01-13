Esta es la escalofriante historia detrás de la monja que ‘aparece’ en la calle 100 en Bogotá

En Bogotá circulan desde hace años diversas historias sobre supuestos hechos paranormales en distintos puntos de la ciudad. Una de las más conocidas se ubica en el norte de la capital, específicamente debajo del puente de la carrera Séptima con calle 100, donde testigos aseguran haber visto la aparición de una monja vestida con hábito negro durante la noche.

El relato ha sido compartido principalmente por taxistas que transitan por la zona en horas de la madrugada. Según estas versiones, la figura aparece a un costado de la vía o cerca del puente y, en algunos casos, intenta solicitar un servicio de transporte. Aunque no se trata de un hecho confirmado, la historia se ha mantenido vigente con el paso del tiempo.

Le puede interesar: Descubra la escalofriante historia del abogado fantasma que aparece en Bogotá

Algunos conductores aseguran que, incluso cuando no se detienen, la supuesta monja aparece dentro del vehículo, generalmente en la silla de atrás.

¿Qué se dice sobre la historia del fantasma de la monja?

Existen varias versiones sobre el origen de esta supuesta aparición. Testimonios recopilados a lo largo de los años señalan que la figura se presenta tanto en noches lluviosas como en condiciones normales, sin que el clima sea un factor determinante.

En lo que sí coinciden los relatos es en la solicitud que haría la monja una vez logra subir al vehículo. De acuerdo con los testigos, pide ser llevada a un convento. A partir de este detalle surgió la teoría de que se trataría de una religiosa que habría salido del convento y murió de manera violenta antes de poder regresar.

Mire también: La escalofriante historia de la niña fantasma de TransMilenio que cuida a las mujeres

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Podcast || Entretenimiento || Actualidad (@imaginesequepodcast)

Según esta versión, su espíritu seguiría apareciéndose en la calle con el objetivo de volver al lugar donde vivió. Aunque no existen registros oficiales ni pruebas que respalden estos hechos, la historia continúa siendo una de las más conocidas dentro de los mitos urbanos de Bogotá, especialmente entre conductores que trabajan en horario nocturno.