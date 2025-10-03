Reaparece alias ‘Gonzo’, ladrón viral que no quiso robar a un niño porque le faltaba un ‘bracito’: así luce hoy

El famoso y viral ‘Gonzo’ reapareció en redes sociales. El reconocido personaje de la cultura colombiana y de la banda los ‘pokemones’ volvió a surgir luego de varios años desaparecido, y un video que es conocido por miles.

A través de un video este hombre realizó una reaparición sorprendente que generó gran nostalgia para los amantes de los memes y las curiosidades.

Por ello en este caso les mostramos el video, y también les recordamos el momento viral que hizo de ‘Gonzo’ una figura reconocida en las redes sociales en Colombia.

El video viral de ‘Gonzo’

Indudablemente, las redes sociales en Colombia han dejado una lista interminable de momentos virales e inolvidables para los amantes de los memes.

Varios personajes, frases o momentos se han quedado grabados por años en la mente de los colombianos, y justamente, uno de ellos es el icónico ‘Gonzo’.

Este personaje se hizo reconocido debido a su aparición en Noticias Caracol como miembro de la banda de los ‘Pokemones’.

Dicha presencia se dio gracias a una conversación que este hombre protagonizó con alias ‘Álex’. En este intercambio ambos parecían estar en medio de un robo.

‘Álex’ le insiste a ‘Gonzo’ en que cometa el robo, aunque tiene algo de pesar debido a que “al chino le falta un bracito”.

Como reacción a esto ‘Álex’ dejó una frase icónico como lo es “¿Qué pasa, Gonzo? Estamos es robando”, en una conversación que desató risas, a pesar de mostrar una situación de violencia e inseguridad.

Lo que nadie esperaba es que ‘Gonzo’ apareciera varios años después. El protagonista de este video fue parte de un post de la Fundación Libertad y Vida.

Esta institución reveló que ‘Gonzo’ lleva bastante tiempo trabajando para apoyar a jóvenes en el deporte. Este hombre que se identificó como Alfonso Forero, y aseguró que luego de estar en la carcel decidió cambiar su vida.

Dicho post sorprendió a muchos, pero también desató una amplia cantidad de mensajes de apoyo hacia este hombre que optó por salir de la delincuencia.

Sin dudas, ‘Gonzo’ quedará para siempre como un personaje icónico de las redes sociales por su video viral, pero, muchos celebran que finalmente este hombre haya podido salir de los malos pasos de la banda de los ‘Pokemones’.