Las curiosas batallas de “farmear aura” que pocos logran entender ¿Llega una nueva tendencia?

Hace unos días se hizo viral una nueva tendencia en redes sociales que logró captar la atención de cientos de personas, quienes, pese a ver lo que estaba pasando, no entendían muy bien el significado detrás. Se trata de ‘Farmear aura’, una nueva tendencia que sin duda está causando sensación en redes sociales, donde ya muchos están publicando los videos de sus batallas virales.

Según han revelado algunas personas expertas en el tema, esta nueva expresión se hizo viral en internet y ya se han empezado a hacer batallas en diferentes lugares de la capital, donde varios jóvenes se reúnen para compartir de este momento.

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¿Qué es farmear aura?

¡ESTO YA SE SALIÓ DE CONTROL EN BOGOTÁ! 😱🚨 Jóvenes se están reuniendo en universidades públicas y privadas para participar en estos virales torneos de “farmear aura”. Esta vez, la competencia llegó a la U. Nacional y la tendencia ya se replica en otras instituciones. pic.twitter.com/oPg1LXkUUE — Bogotá 24/7 (@NotiBogota247) August 21, 2026

Se trata de una especie de “batalla” que los jóvenes volvieron virales en los últimos días, en donde se reúnen para competir mediante una serie de acciones, gestos, poses o actitudes como si se tratara de una “pelea”. Finalmente, aquel que consiga tener las mejores expresiones, teniendo en cuenta su estilo, la forma en la que mueven su cuerpo y las más originales, va ganando puntos hasta conseguir al gran ganador.

¿Farmear aura? En la próxima pandemia me inyecto el virus. 🤡 pic.twitter.com/rNUyvkNwbd — El triqui (@el_triqui_) August 19, 2026

Viene de la expresión “farmear”, que es muy popular en los videojuegos de luchas y batallas, donde, según la forma en la que te expreses, puede ser el ganador, así que es como llevar este juego a la vida real. De hecho, varias de estas expresiones son las mismas que se ven en películas de anime o simuladores de lucha en consolas digitales.

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🚨 ¡LAS BATALLAS DE “FARMEAR AURA” YA LLEGARON A LAS UNIVERSIDADES! 😱 Jóvenes estudiantes se están reuniendo en universidades públicas y privadas para participar en estos virales torneos. Esta vez, la competencia llegó a la U. Externado 👀 ¿Moda o una nueva conducta? pic.twitter.com/IIIJ7TNXno — Bogotá 24/7 (@NotiBogota247) August 20, 2026

Las mejores batallas de ‘Farmear aura’

Según se dio a conocer en redes sociales, ya son varios los lugares en Bogotá donde las personas están disfrutando de estas batallas que, sin duda, causan muchos comentarios entre los usuarios. Allí se ve cómo los jóvenes se enfrentan con el fin de ganar puntos y así poder ser los ganadores de la batalla.

De hecho, en Instagram empezó a circular un post en donde al parecer se promociona un evento en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, en donde todas las personas podrían farmear aura en un evento único que tendría diferentes premios. Aunque no se sabe si esto es verdad o sería algo fake, los usuarios han estado hablando sobre estas raras tendencias que llegan al país y captan la atención de muchos jóvenes.