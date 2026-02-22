¡Anda a osa! La predicción de los Simpson a la llegada de los Therian: “Abracen su esencia animal”

En la última semana, en todo el mundo se habló de la nueva tendencia de los therians que estaba captando la atención de cientos de personas. Se trata de jóvenes que no se sienten identificados como humanos, sino como animales, así que se ponen máscaras según “la especie”, para actuar como lo harían estos seres vivos, tal y como lo pronosticaron Los Simpson.

De hecho, en Colombia, ya se vieron a las primeras personas que siguen esta moda, llevando máscaras, cola y hasta collar para movilizarse por las calles de las principales ciudades.

Pero esta no es la primera vez que se ven este tipo de cosas; hace un tiempo, en un capítulo de Los Simpsons, ya se había visto que las personas adoptaban este tipo de comportamiento. En ese momento, todos lo vieron como un episodio más de la serie, pero ahora, muchos hablan de cómo el programa hizo una predicción del futuro.

¿Los Simpson hicieron una predicción sobre la llegada de los Therians?

La nueva moda de los therians cada vez cobra más protagonismo; cientos de personas hablan de cómo ya hay escuelas para estos jóvenes que se identifican como animales. De hecho, ya en varios países, se les vio movilizarse en las calles, como si se tratara de perros, gatos, zorros, entre otras especies.

Hace un tiempo, en un episodio de Los Simpson, se dio a conocer cómo las personas en Springfield se disfrazaban de animales y empezaban a adoptar sus comportamientos. Se trata del capítulo del especial de Halloween de la temporada 14, llamado ‘La casa árbol del terror XIII’.

En esta oportunidad, todo lo que se habla en la serie fue inspirado en la novela ‘The Island of Doctor Moreau’. Allí se puede ver cómo están las personas en Springfield, en donde hay todo tipo de criaturas combinadas entre animales y personas.

Bart empieza a tener forma de araña, mientras que Lisa es un águila, Homero una morsa y así todos los personajes empiezan a actuar como animales.

De inmediato, los usuarios en redes hablaron sobre cómo la serie habla de la llegada de los therian. Aunque no se sabe si esto fue inspiración para esta nueva moda, muchos dicen que esto sí tendría que ver, por la forma en la que se muestra en el episodio.

Pese a eso, se dice que en los años 90, ya se había visto un poco de esto en algunas subculturas, pero nunca tuvo éxito, así que las personas dejaron de lado esta moda. Pero, actualmente, es una tendencia que se viene volviendo muy popular, al punto que algunas personas, ya dicen comer croquetas como los animales.