Slash no se guardó nada y reveló sus 3 solos de guitarra preferidos: uno es de Led Zeppelin

Cuando se habla de grandes guitarristas del rock, Slash es uno de esos nombres que no necesitan presentación. El músico de Guns N’ Roses ha construido una carrera marcada por riffs y solos memorables, pero incluso una figura de su calibre tiene sus propios referentes.

En esta ocasión, decidió compartir cuáles son los tres solos de guitarra que más admira, una selección en la que aparece un auténtico clásico de Led Zeppelin. ¿Cuáles eligió? Le contamos lo que escogió el artista.

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¿Cuáles son los solos favoritos de Slash?

Durante una entrevista con la revista ‘L’Obs’, la estrella de Guns N’ Roses se le midió a la difícil tarea de elegir los riffs que más destacan, a su parecer. Aunque aseguró que le es complicado inclinarse por alguna opción, lanzó sus tres favoritos.

“Es una pregunta difícil porque no hay ningún solo que se destaque como el solo de guitarra esencial de todos los tiempos, ¿sabes? Hay muchos realmente importantes“, recalcó.

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‘Blinded by the light’ – Manfred Mann

El artista confesó que ese solo se convirtió en su inspiración, especialmente por cómo el guitarrista entra de una manera inesperada. “Y hay un solo en esa canción que es realmente épico en su arreglo, por cómo se integró en la canción y demás. Probablemente no mucha gente se lo esperaría”, mencionó.

2. ‘Baker Street’ – Gerry Rafferty

El cantante mencionó que, a su parecer, este es uno de los más épicos de los años 70: “parte del arreglo principal de la canción. Así que no sé quiénes eran los guitarristas de esos dos solos ni nada”.

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3. ‘Whole Lotta Love’ – Led Zeppelin

Slash no dejó por fuera a Jimmy Page, destacando sus grandes habilidades en la guitarra y su admiración por la forma en la que se integraba en las canciones.