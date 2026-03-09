VIDEO: Cruzeiro y Atlético Mineiro tuvieron batalla campal en uno de los partidos con más rojas de la historia

Cruzeiro y Atlético Mineiro dejaron a todo el mundo del fútbol atónito durante el pasado 8 de marzo. Ambos grandes de Brasil protagonizaron un partido de grandes emociones, que acabó de la peor manera.

Sobre el pitazo final, Cruzeiro se llevó el triunfo. Sin embargo, en la cancha se desató una batalla campal que se hizo rápidamente viral en redes, y que acabó con uno de los partidos con más rojas en la historia del fútbol.

23 jugadores expulsados fue el saldo total de un partido que acabó de manera bastante violenta, y que se espera que deje grandes sanciones que marcarán precedente en la historia del fútbol en Brasil.

La batalla campal entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

Todo avanzaba con normalidad en el choque entre Cruzeiro y Atlético Mineiro este fin de semana. Ambos equipos dejaban todo en la cancha, y el silbatazo final premiaba al equipo azul, que se imponía por 1-0 en el marcador.

Sin embargo, a pocos instantes del final todo se salió de control. En un último ataque, el Cruzeiro pateó al arco y Everson logró atajar el remate.

No obstante, el arquero del Atlético Mineiro se llevó un duro golpe al chocar contra uno de sus rivales, y fue a encararlo de manera agresiva, mientras este estaba en el suelo.

Luego de eso se desató una absoluta batalla campal que acabó con ambos banquillos en la cancha, y una cantidad de patadas y puñetazos encajados entre los dos equipos.

Jugadores como Kaio Jorge, Lyanco o Hulk dejaron mucho que desear, luego de que las cámaras captaran como lanzaban fuertes puñetazos a sus rivales.

23 jugadores en total fueron expulsados, en una lista que acabó compuesta de la siguiente manera:

Kaio Jorge

Joao Marcelo

Kaua Prates

Walace

Fagner

Gerson

Gabriel Delfim

Junior Alonso

Lyanco

Christian

Everson

Fabricio Bruno

Lucas Romero

Lucas Villalba

Cassio

Matheus Henrique

Renan Lodi

Alan Franco

Ruan

Alan Minda

Ángelo Preciado

Mateo Casierra

Los videos de esta batalla campal se hicieron rápidamente virales en redes sociales, y muchos hinchas del fútbol criticaron gravemente este hecho.

Por ahora no se han revelado sanciones por parte de la FIFA, ni de la Federación Brasileña de Fútbol. Sin embargo, se espera que sean ejemplares y dejen inhabilitados a varios jugadores.