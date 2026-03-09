Millonarios vs Deportivo Cúcuta: hora y dónde ver EN VIVO el partido por la fecha 10

Millonarios vs Deportivo Cúcuta será uno de los partidos principales en el Fútbol Profesional Colombiano en la fecha 10. El equipo capitalino se enfrenta a los de Norte de Santander, con el objetivo de conseguir 3 puntos clave.

Luego de vencer a Atlético Nacional en un choque clave, ‘Millos’ buscará imponerse a los dirigidos por Richard Páez, para así establecer una racha positiva en su calendario.

Para que no se pierda ni un detalle de lo que será este encuentro, aquí les contamos día, hora y dónde ver lo que será un auténtico partidazo.

Así llegan ambos equipos

A pesar del inicio inestable de Millonarios en el semestre, luego de la salida de Hernán Torres, el equipo de la capital ha logrado varios resultados claves. El ‘embajador’ endosó 5 goles al Deportivo Pereira, y a su vez se impuso a Atlético Nacional en uno de los choques más importantes del semestre.

Los capitalinos empiezan a perfilar su recuperación, aunque, aun debe enfilar más resultados positivos para poder entrar a la zona de los 8 primeros.

Una oportunidad de ello se dará justamente este próximo 9 de marzo. El equipo ‘albiazul’ se medirá al Cúcuta Deportivo.

Los de Norte de Santander están en la parte baja de la tabla, pero tampoco serán un rival sencillo, ya que están en etapa de recuperación.

Al igual que Millonarios, los cucuteños cambiaron de técnico rápidamente tras un inicio accidentado. Al puesto de entrenador llegó el venezolano Richard Páez.

Desde entonces, el ‘rojinegro’ logró su primera victoria frente al Deportes Tolima. En este caso, el equipo cucuteño buscará dar un nuevo campanazo, en lo que será un choque en la capital.

En cuanto a sus posiciones, Millonarios se sitúa en el lugar 12 con 11 puntos, a solo 3 puntos del octavo, ocupado por Atlético Bucaramanga.

Por otro lado, Cúcuta Deportivo está en el lugar 17, con un total de 6 unidades conseguidas con varios empates y 1 victoria.

Hora y dónde ver EN VIVO Millonarios vs Deportivo Cúcuta

Si desea ver este encuentro, les contamos que este choque está pautado para llevarse a cabo este 9 de marzo, desde el estadio Nemesio Camacho El Campín.

La hora de inicio será las 6:20 p.m. cuando empiece a girar el balón desde la capital del país. Si desea seguir este encuentro, podrá hacerlo a través de la señal de WinSports+.