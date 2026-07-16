VIDEO: ‘Champion’ tuvo que pagar apuesta en ‘El Gallo’ de Radioacktiva y paseó por las calles con el cono de la vergüenza

El ‘Champion’ tuvo que usar esta prenda por 1 hora, e incluso, tuvo que salir a las calles, con momentos totalmente inolvidables y de risa para nuestros oyentes.
VIDEO: ‘Champion’ tuvo que pagar apuesta en ‘El Gallo’ de Radioacktiva
Sin lugar a dudas, el ‘Champion’ ha dejado muchos momentos vergonzosos e imperdibles en ‘El Gallo’ de Radioacktiva. Nuestro productor ha perdido varias apuestas, que han causado que tenga que pagar castigos insólitos.
Les recordamos que pueden escucharnos todas las mañanas de lunes a viernes, en horario de 6 a 10 de la mañana, para disfrutar de nuestras ocurrencias, apuestas, y lo mejor del Planeta Rock para todos y cada uno de nuestros oyentes.
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