VIDEO: ‘Champion’ tuvo que pagar apuesta en ‘El Gallo’ de Radioacktiva y paseó por las calles con el cono de la vergüenza

El Gallo de Radioacktiva volvió a dejarnos un momento inolvidable. El ‘Champion’ perdió otra vez una apuesta y tuvo que pagar un duro castigo frente a todo el público en las calles de Bogotá.

En este 16 de julio jugamos nuevamente a ‘¿Qué tan brutos amanecimos?’. Cata, Lucho y Champion volverion a enfrentarse a las preguntas de Pacho, para evitar un duro castigo.

Para este jueves, el perdedor tendría que usar el famoso ‘cono de la vergüenza’, que muchos perros usan después de algunas operaciones.

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El ‘Champion’ tuvo que usar esta prenda por 1 hora, e incluso, tuvo que salir a las calles, con momentos totalmente inolvidables y de risa para nuestros oyentes.

VIDEO: ‘Champion’ tuvo que pagar apuesta en ‘El Gallo’ de Radioacktiva

Sin lugar a dudas, el ‘Champion’ ha dejado muchos momentos vergonzosos e imperdibles en ‘El Gallo’ de Radioacktiva. Nuestro productor ha perdido varias apuestas, que han causado que tenga que pagar castigos insólitos.

Este 16 de julio sumó uno nuevo luego de perder una ronda de ‘¿Qué tan brutos amanecimos?’. Aunque el ‘Champion’ hizo todo para ganar, no le alcanzó y tuvo que usar el ‘cono de la vergüenza’ durante 1 hora.

De hecho, Lucho aprovechó y sacó al ‘Champion’ a las calles a comprar el desayuno, en un paseo que dejó varios momentos inolvidables.

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El productor se cruzó con perros, e incluso con algunos peatones que se atrevieron a darle cariño, mientras usaba el ‘cono de la vergüenza’ y una correa para evitar que se escapara en las calles.

Sin dudas, esto desató varias risas en nuestros oyentes, y por supuesto, un nuevo momento imperdible para el ‘Champion’ en nuestro Gallo de Radioacktiva.

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