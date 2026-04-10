Él es Lucho Gardeazábal el nuevo integrante de ‘El Gallo’ de Radioacktiva; el fichaje del año

Radioacktiva tiene una sorpresa para todos sus seguidores y es que, con el fin de poder darle un toque de humor al ‘Gallo’ el programa de las mañanas, decidimos hacer el fichaje del año. Por eso, el reconocido humorista Lucho Gardeazábal, quien ya estuvo en programas pasados, en donde brindó un toque diferente que llamó mucho la atención de los oyentes.

Lucho no es nuevo en la industria del entretenimiento, ya es muy conocido por su humor, pues lleva varios años trabajando en stand up, en donde con sus historias les saca risas a cientos de personas que ven su show. También, en años pasados, fue conocido por ser la voz detrás de ‘El Jefe’, en La Casa de los Famosos Colombia, donde fue conocido por sus peculiares comentarios a los participantes.

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¿Quién es Luis Gardeazabal? Nuevo integrante de ‘El Gallo’ de Radioacktiva

Es un comediante nacido en Bogotá, la ciudad de sus amores, quien desde hace varios años encontró una forma de hacer reír mientras contaba sus historias. De hecho, sus primeras apariciones en redes sociales fueron con el grupo de humoristas ‘Con ánimo de ofender’ (Cado), en donde se reunían en un parque con el fin de poder hablar de todo lo que pasaba en sus vidas.

Tras la separación de este grupo, empezó su propio podcast llamado ‘El club de la lagaña’ junto al también comediante Jairo Cubides, quienes se han vuelto muy populares en redes. Gracias a esto, logró conseguir más de 114 mil seguidores en Instagram, donde hace diferentes videos de humor que captan la atención de los usuarios.

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Ahora, estas historias llegan a los micrófonos de ‘El Gallo’ de Radioacktiva, en donde va a acompañar a Pacho, Catalina y Champion de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. con el fin de hablar sobre todas esas cosas peculiares que pasan en el mundo. También, llega con ese toque diferente para complementar al equipo que busca seguir posicionando el programa como uno de los mejores en las mañanas.