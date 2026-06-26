VIDEO: ‘Lucho’ se le midió al beso de 3 en ‘El Gallo de Radioacktiva y sorprendió a todos, “estrenaron al nuevo”

El Gallo de Radioacktiva nos volvió a entregar un momento inolvidable este viernes 26 de junio. Nuestros oyentes participaron en un gran concurso, en el que desde Radioacktiva le permitíamos tener un beso de 3 con alguno de los integrantes del equipo.

El premio a cambio era una boleta imperdible para el Festival Cordillera 2026, para disfrutar a los mejores artistas de los que será un cartel imperdible de este evento.

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Dentro de este concurso, dos oyentes asistieron a nuestra cabina HOY 26 de junio, y quien se le midió a esta prueba fue ‘Lucho’ Gardeazabal, nuestro nuevo integrante. En caso de que se lo haya perdido, aquí les mostramos lo que fue un beso para el recuerdo.

‘Lucho’ se le midió al beso de 3 en ‘El Gallo de Radioacktiva

¿Alguna vez imaginó tener un beso de 3 con algún integrante de ‘El Gallo’ de Radioacktiva? Para muchos oyentes esto podría ser un sueño, pero hoy pudimos cumplirselo a 2 oyentes fieles.

Durante esta semana se lanzó un concurso donde a cambio de un beso de 3, le permitíamos obtener una boleta para el Festival Cordillera 2026.

Luego de muchas participaciones, los seleccionados fueron 2. Daniela y Rodney llegaron hoy a nuestra cabina de Radioacktiva, después de 8 años de relación.

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Ambos confesaron que ya habían realizado un beso de 3, y en este caso lo harían a cambio de un premio imperdible. Sin embargo, cuando todo parecía estar preparado, ‘Lucho’ dijo que no le iba a dar un beso a Rodney.

A pesar de esto, ‘Lucho’ propuso que en lugar de un beso de 3, esto solo fuera un beso entre él y Daniela, para que la oyente pudiera conseguir la boleta para el Festival Cordillera 2026.

La propuesta finalmente fue aceptada, y nuestro nuevo integrante se besó con la oyente frente a las cámaras, y ante la sorpresa de todos los que estaban conectados al programa.

Todo finalizó con una gran celebración, luego de que ‘Pacho’ confirmara que ambos oyentes se llevaban una boleta para este festival imperdible.