Lionel Messi manda dura respuesta a quienes acusan a Argentina de recibir ayudas arbitrales: “duela a quien le duela”

Lionel Messi y Argentina lograron un histórico triunfo el pasado 15 de julio. Los dirigidos por Lionel Scaloni lograron vencer de manera notable a Inglaterra en una emocionante semifinal por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque el equipo de ‘los 3 leones’ comenzó arriba en el marcador gracias a un tanto de Anthony Gordon, el combinado ‘albiceleste’ logró levantar el resultado de forma notable.

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Gracias a un gol de Enzo Fernández, y otro de Lautaro Martínez, Argentina logró sellar su gran pase a la final de este campeonato.

De hecho, Lionel Messi aprovechó esta victoria para dejarle un recado a quienes aseguran que Argentina recibe ayudas arbitrales.

Lionel Messi manda dura respuesta a quienes acusan a Argentina de recibir ayudas arbitrales

La Copa Mundial de la FIFA 2026 de Argentina ha sido bastante pública. Aunque el equipo ‘albiceleste’ ha derrotado de forma notable a gran parte de sus rivales, varios la acusan de haber sido ayudada por los árbitros.

Algunas decisiones debatibles han alarmado al público, quienes no han dudado en asegurar que Argentina ha jugado con ayuda de los árbitros.

Aun así, no existe evidencia clara que demuestre esto, y de hecho, Lionel Messi dejó una dura respuesta a estas acusaciones, luego de vencer al equipo de Inglaterra.

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“Otra vez que venimos de ser campeones del mundo, que venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años duela a quien le duele, y digan lo que digan. Hoy una vez más nos ponemos entre los 2 mejores del mundo, y eso demuestra que todo lo que hicimos no es casualidad, y nadie nos regaló nada” dijo Messi.

“Venimos de ser los mejores durante estos últimos cuatro años DUELA A QUIEN LE DUELA Y DIGAN LO QUE DIGAN. Otra vez demostramos que no es casualidad y nadie nos regaló nada”



Messi haciendo mierda a los que le bajan el precio a Argentina, lo amopic.twitter.com/bwv3xgRsEH — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) July 15, 2026

Sin lugar a dudas, Argentina ha logrado un doblete de finales sorprendente. El equipo ‘albiceleste’ aspira a ser la tercera selección en conseguir un bicampeonato del mundo en la historia.

Para ello, deberá vencer a España en un partido imperdible, el próximo 19 de julio para los amantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.