Así se ve la nueva cabina de Radioacktiva: una nueva casa llena de sorpresas para el Planeta Rock

Este 3 de junio sorprendimos a todos nuestros oyentes en Radioacktiva, con una nueva casa para el Planeta Rock. Después de varias semanas de remodelación, les presentamos a todos nuestros fanáticos con una cabina renovada.

Luego de algunos días de rumores y controversia, revelamos que preparabamos una gran sorpresa para todos nuestros oyentes con una visión renovada que llega con más sorpresas.

En ‘El Gallo’ de Radioacktiva les presentamos una nueva temporada, con una nueva cabina con grandes novedades, pero con el mismo rock que nos ha marcado siempre.

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Con gran emoción, Pacho, Cata, Lucho y el Champion le presentaron a todos nuestros oyentes la gran imagen de la nueva cabina, la cual fue preparada a gran detalle.

Nuestro equipo trabajó de manera ardua para completar esta nueva imagen del Planeta Rock, que prepara nuevos detalles, con una estética ‘retro’, y por supuesto, con la música que nos ha enamorado desde hace décadas.

En caso de que se haya perdido el vistazo a nuestra nueva casa, aquí les tenemos nuevas imágenes de lo que es una cabina que sorprendió a todos nuestros seguidores, en una inauguración que también tuvo la gran visita de The Mills.

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Sin lugar a dudas, para nosotros en Radioacktiva es un placer compartir con ustedes la emoción por esta nueva temporada, en lo que será, por supuesto, una nueva etapa que seguirá marcada por los éxitos y los sonidos que siempre han estremecido al Planeta Rock a nivel internacional.