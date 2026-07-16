La ‘maldición’ que Mick Jagger tiene con la Copa Mundial de la FIFA: lo volvió a hacer

Mick Jagger es, sin lugar a dudas, una de las leyendas más grandes del rock y la música. Este artista ha enamorado a varias generaciones gracias a su talento, y su liderazgo icónico como miembro líder de los Rolling Stones.

Este vocalista ha sido protagonista en redes sociales por muchos años, gracias a sus éxitos. Sin embargo, el pasado 15 de julio volvió a serlo, pero por un mal motivo.

Jagger estuvo presente en el partido de Inglaterra y Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este encuentro decepcionó a Mick, debido a que terminó con dura derrota para la selección de ‘los 3 leones’.

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De hecho, muchos responsabilizan a este artista de la eliminación de Inglaterra, y también a una dura ‘maldición’ que tendría con la Copa Mundial de la FIFA. Aquí se la contamos.

La ‘maldición’ que Mick Jagger tiene con la Copa Mundial de la FIFA

Mick Jagger acumula varios años de trayectoria como artista a nivel mundial. Gracias a esto, la fama y éxito de este cantante llega a ser enorme, lo que le ha permitido ser aclamado en varias ocasiones, gracias a apariciones públicas.

Parte de estas han sido en la Copa Mundial de la FIFA, aunque, algunos aficionados ingleses prefieren que este artista no asista a los partidos.

Existe la teoría de que Mick Jagger tiene una ‘maldición’ que le da mala suerte a Inglaterra en estas citas. En varias de las ocasiones en las que el miembro de los Rolling Stones asistió al estadio, el equipo inglés acabó eliminado.

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Esto sucedió en 2026, pero no fue la única ocasión. Jagger estuvo presente en la derrota de Inglaterra en 1998, también ante Argentina. De hecho, también ha estado en derrotas de otras selecciones a las que ha apoyado, como el 7-1 de Alemania sobre Brasil en 2014.

Sin lugar a dudas, esto ha generado gran revuelo, y algunos han pedido que Jagger no vuelva a asistir a este tipo de citas, en momentos importantes para la selección de Inglaterra.

Lo cierto es que, aun así, el cariño por Jagger es total en el mundo del rock, y muchos se alegran de verlo presente en las pantallas de eventos imperdibles a nivel internacional.