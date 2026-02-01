Rockactividad

Premios Grammy 2026: estos fueron los ganadores en las categorías rock

Ellos fueron los ganadores en los Premios Grammy 2026 en la categoría de rock y metal que lograron destacarse.

Los premios Grammy 2026 se celebraron este domingo primero de febrero del 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Hasta allí, van a llegar artistas de todos los lugares del mundo, con la esperanza de poder quedarse con uno de los premios de la noche.

Es importante mencionar que estos son los premios más importantes de la academia en la industria musical. Además, a lo largo de la noche, le harán un homenaje especial a Ozzy Osbourne, quien falleció hace varios meses y sin duda, dejó huella en todo lo relacionado con el rock en todo el mundo.

Linkin Park se destaca entre los nominados a varios premios, así que hay gran expectativa sobre si ellos podrían quedarse con uno de estos importantes premios. A lo largo de su carrera, en dos oportunidades han podido quedarse con este importante galardón, así que quieren seguir avanzando con un importante logró en su carrera.

Lista completa de ganadores en la categoría rock en los Premios Grammy 2026

Mejor Interpretación de Rock

  • U Should Not Be Doing That — Amyl and The Sniffers
  • The Emptiness Machine — Linkin Park
  • NEVER ENOUGH — Turnstile
  • Mirtazapine — Hayley Williams
  • Changes (En vivo desde Villa Park) Back To The Beginning — YUNGBLUD con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman II (GANADOR)

Mejor Interpretación de Metal

  • Night Terror — Dream Theater
  • Lachryma — Ghost
  • Emergence — Sleep Token
  • Soft Spine — Spiritbox
  • BIRDS — Turnstile (GANADOR)

Mejor Canción de Rock

  • As Alive As You Need Me To Be — Trent Reznor y Atticus Ross (Nine Inch Nails) (GANADOR)
  • Caramel — Vessel1 y Vessel2 (Sleep Token)
  • Glum — Daniel James y Hayley Williams (Hayley Williams)
  • NEVER ENOUGH — Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brenda Yates (Turnstile)
  • Zombie — Dominic Harrison y Matt Schwartz (YUNGBLUD)

Mejor Álbum de Rock

  • private music — Deftones
  • I quit — HAIM
  • From Zero — Linkin Park
  • NEVER ENOUGH — Turnstile (GANADOR)
  • Idols — YUNGBLUD

Categorías de Música Alternativa
Mejor Interpretación de Música Alternativa

  • Everything Is Peaceful Love — Bon Iver
  • Alone — The Cure (GANADOR)
  • SEEIN’ STARS — Turnstile
  • mangetout — Wet Leg
  • Parachute — Hayley Williams

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • SABLE, fABLE — Bon Iver
  • Songs Of A Lost World — The Cure (GANADOR)
  • DON’T TAP THE GLASS, Tyler, The Creator
  • moisturizer, Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party, Hayley Williams
