Premios Grammy 2026: estos fueron los ganadores en las categorías rock
Ellos fueron los ganadores en los Premios Grammy 2026 en la categoría de rock y metal que lograron destacarse.
Ellos fueron los ganadores en los Premios Grammy 2026 en la categoría de rock y metal que lograron destacarse.
Los premios Grammy 2026 se celebraron este domingo primero de febrero del 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Hasta allí, van a llegar artistas de todos los lugares del mundo, con la esperanza de poder quedarse con uno de los premios de la noche.
Seguir leyendo: Premios Grammy 2026: hora y dónde ver EN VIVO desde Colombia las categorías de rock
Es importante mencionar que estos son los premios más importantes de la academia en la industria musical. Además, a lo largo de la noche, le harán un homenaje especial a Ozzy Osbourne, quien falleció hace varios meses y sin duda, dejó huella en todo lo relacionado con el rock en todo el mundo.
Linkin Park se destaca entre los nominados a varios premios, así que hay gran expectativa sobre si ellos podrían quedarse con uno de estos importantes premios. A lo largo de su carrera, en dos oportunidades han podido quedarse con este importante galardón, así que quieren seguir avanzando con un importante logró en su carrera.
Leer más: Homenaje a Ozzy Osbourne en los Premios Grammy 2026: hora y dónde ver EN VIVO a Slash y Duff McKagan
Lista completa de ganadores en la categoría rock en los Premios Grammy 2026
Mejor Interpretación de Rock
Mejor Interpretación de Metal
Mejor Canción de Rock
Mejor Álbum de Rock
Categorías de Música Alternativa
Mejor Interpretación de Música Alternativa
Mejor Álbum de Música Alternativa