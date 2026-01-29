Los Premios Grammy tendrán homenaje especial para Ozzy Osbourne: artistas, hora y dónde ver

Los Premios Grammy están a pocos días de ocurrir y hay buenas noticias para los amantes del rock y el metal. Esta histórica premiación volverá a brillar mundialmente como de costumbre, pero sobre todo, resaltará por un homenaje postumo a Ozzy Osbourne.

La leyenda de la música y de Black Sabbath dejó el mundo lleno de luto luego de su fallecimiento hace algunos meses, y desde la industria del rock y el metal demostrarán apoyo a su legado con este homenaje.

En caso de que sea un profundo amante de estos géneros, y no quiera perderselo, aquí les contamos todos los detalles sobre este show.

Los Premios Grammy homenajearán a Ozzy Osbourne

El legado de Ozzy Osbourne en la música es innegable. Este icónico vocalista ha enamorado a generaciones de fanáticos del metal, gracias a su talento y a éxitos inolvidables tanto en solitario, como con Black Sabbath.

Parte de esta influencia fue desmostrada el 22 de julio, luego de que se consumara el fallecimiento de esta estrella. Dicho deceso ocurrió semanas después del gran homenaje llevado a cabo en su honor en Birmingham.

Allí grandes leyendas demostraron su agradecimiento a Ozzy, quien se subió por última vez a los escenarios frente a su público.

Sin embargo, este próximo 1 de febrero, estrellas del rock y la música mundial volverán a tener la posibilidad de rendirle homenaje a esta leyenda.

Esto ocurrirá en el contexto de los Premios Grammy, una de las mayores galas de la industria musical, donde grandes nombres demostrarán su apoyo y devoción a la trayectoria de Osbourne.

Dicho show fue revelado por la organización de los Grammy durante el 28 de enero, con el anuncio de los participantes de este homenaje. En esta actuación dirán presente: Duff McKagan y Slash de Guns N’ Roses, Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers, Andrew Watt y el vocalista Post Malone.

Hora y dónde ver el show

En caso de que desee ver al detalle esta premiación, al igual que el show de homenaje a Ozzy Osbourne, les contamos que está pautada para llevarse a cabo el próximo 1 de febrero.

Su inicio en Colombia será a las 8:00 p.m., y podrá ser vista en directo a través de TNT y la plataforma de HBO Max.