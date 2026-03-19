¿Green Day o Def Leppard? Empiezan los octavos de final en el Mundial del Rock de Radioacktiva

El Mundial del Rock de Radioacktiva empieza por fin su ronda de octavos de final. Después de dos fases clasificatorias esta icónica competencia, definió a sus primeros 16 finalistas, de cara a nuevas definiciones claves.

Los últimos 2 clasificados a los octavos de final fueron Aterciopelados por Colombia, luego de imponerse a Maneskin. Por otro lado, el último clasificado fue Imagine Dragons, quien venció a No te va Gustar.

Esto ha completado una lista de artstas llena de emociones que competirán en la nueva ronda, y los octavos de final de final comenzará este mismo 19 de marzo.

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Este jueves te tenemos un choque imperdible entre los primeros clasificados como lo son Green Day y Def Leppard.

Los clasificados a la próxima ronda del Mundial del Rock

La icónica banda de punk se medirá a Def Leppard liderada por Joe Elliott. Este sin dudas, será un choque lleno de emociones y sumamente reñido.

Por otro lado, les tenemos una segunda eliminatoria que tendrá grandes emociones. Esta será entre Los Prisioneros y Don Tetto, dos de las bandas más grandes de Sudamérica.

Estas dos eliminatorias definirán a los 2 primeros clasificados a la ronda de cuartos de final. Les recordamos que la lista de clasificados a octavos de final está definida de la siguiente manera:

Def Leppard (Inglaterra)

Muse (Inglaterra)

Los Prisioneros (Chile)

Don Tetto (Colombia)

Metallica (Estados Unidos)

Linkin Park (Estados Unidos)

Soda Stereo (Argentina)

Bring Me The Horizon (Inglaterra)

Nirvana (Estados Unidos)

Queen (Inglaterra)

Kraken (Colombia)

PXNDX (México)

System of a Down (Estados Unidos)

Guns N’ Roses (Estados Unidos)

Aterciopelados (Colombia)

Imagine Dragons (Estados Unidos)

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También les recordamos que puede votar AQUÍ para decidir a las dos bandas ganadoras de estas eliminatorias.