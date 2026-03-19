¿Green Day o Def Leppard? Empiezan los octavos de final en el Mundial del Rock de Radioacktiva
El Mundial del Rock inicia sus octavos de final con dos bandas legendarias que se medirán en esta gran eliminatoria.
El Mundial del Rock inicia sus octavos de final con dos bandas legendarias que se medirán en esta gran eliminatoria.
El Mundial del Rock de Radioacktiva empieza por fin su ronda de octavos de final. Después de dos fases clasificatorias esta icónica competencia, definió a sus primeros 16 finalistas, de cara a nuevas definiciones claves.
Los últimos 2 clasificados a los octavos de final fueron Aterciopelados por Colombia, luego de imponerse a Maneskin. Por otro lado, el último clasificado fue Imagine Dragons, quien venció a No te va Gustar.
Esto ha completado una lista de artstas llena de emociones que competirán en la nueva ronda, y los octavos de final de final comenzará este mismo 19 de marzo.
Más noticias: ¿System of a Down o Pearl Jam? Vote AQUÍ a los nuevos clasificados para el Mundial del Rock de Radioacktiva
Este jueves te tenemos un choque imperdible entre los primeros clasificados como lo son Green Day y Def Leppard.
La icónica banda de punk se medirá a Def Leppard liderada por Joe Elliott. Este sin dudas, será un choque lleno de emociones y sumamente reñido.
Por otro lado, les tenemos una segunda eliminatoria que tendrá grandes emociones. Esta será entre Los Prisioneros y Don Tetto, dos de las bandas más grandes de Sudamérica.
Estas dos eliminatorias definirán a los 2 primeros clasificados a la ronda de cuartos de final. Les recordamos que la lista de clasificados a octavos de final está definida de la siguiente manera:
Más noticias: Maneskin vs Aterciopelados: vote AQUÍ por el nuevo clasificado en el Mundial del Rock de Radioacktiva
También les recordamos que puede votar AQUÍ para decidir a las dos bandas ganadoras de estas eliminatorias.