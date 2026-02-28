Se viene una nueva fecha en la Bundesliga; en esta oportunidad, los dos primeros lugares se van a enfrentar por sumar tres puntos y seguir sumando en este campeonato. Pero no será nada fácil, teniendo en cuenta que el Bayern Múnich tiene 60 puntos y el Borussia Dortmund tiene 52, lo que quiere decir que son los dos mayores anotadores en el torneo.

Este es uno de los encuentros más esperados para HOY sábado 28 de febrero del 2026, en donde el colombiano Luis Díaz podría ser titular y seguir anotando goles con el equipo alemán. Además, el crack esté está completamente motivado, teniendo en cuenta que en días pasados fue seleccionado como el mejor extremo de Europa y la estrella de la Premier League.

Para muchos este es el gran clásico de Alemania, en donde solo ocho puntos los separan del primero y segundo puesto del campeonato. Así que sin duda, se trata de un clásico de grandes, en donde los dos tienen las mismas posibilidades de ganar. El club de Lucho tiene tres victorias seguidas, mientras que su contrincante tiene solo dos y un empate.

Hora y dónde ver en VIVO HOY Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich con Luis Díaz

El partido entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich se va a realizar HOY sábado 28 de febrero del 2026 a las 12:30 p.m. hora Colombia y tendrá transmisión en VIVO en ESPN en Disney+ por medio del plan de suscripción paga. En esta oportunidad, el estadio será el Signal Iduna Park y el árbitro será Sven Jablonski.

📌 𝗡𝗘𝗫𝗧 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛: You do not want to miss this one! We face BVB on Saturday! 💪 pic.twitter.com/qKV0xpRxJ0 — FC Bayern (@FCBayernEN) February 22, 2026

Este sería uno de los encuentros más importantes del sábado, en donde Luis Díaz se podría destacar como titular. Sin embargo, aún no dan a conocer el once inicial, que se espera revelen en la mañana del sábado.

El Bayern Múnich también va a jugar en los octavos de final de la Champions League contra el Atalanta, en uno de los partidos más complejos que se van a desarrollar y en donde, sin duda, los dos quieren avanzar a los cuadrangulares finales.