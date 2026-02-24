La polémica declaración de Luis Díaz sobre Jhon Jáder Durán: “es el villano principal”

Luis Díaz y Jhon Jáder Durán son dos de los talentos jovenes más grandes del fútbol en Sudamérica y en Colombia. Ambos atacantes han sido desequilibrantes, tanto en sus clubes, como en el combinado nacional.

Anbos han compartido camerino en el combinado ‘tricolor’, y hasta han mostrado ciertos gestos de amistad tanto en la cancha, como en zona mixta.

Más noticias: Ingleses eligieron al mejor jugador colombiano de la historia: ningunearon a Luis Díaz

Sin embargo, recientemente se viralizó una declaración de Luis Díaz respecto a su compatriota, la cual dejó a varios sumamente sorprendidos.

La polémica declaración de Luis Díaz sobre Jhon Jáder Durán

Para nadie es un secreto que Jhon Jáder Durán ha sido uno de los jugadores más polémicos del fútbol en Colombia en los últimos meses.

El atacante que milita en el Zenit Saint-Petersburgo de Rusia ha sido protagonista de varios rumores, y también fichajes que han dejado demostrada su poca estabilidad sobre el campo.

Aunque la atención se ha centrado en otros jugadores, hoy Luis Díaz recordó a su compañero. Lo curioso es que fue con una polémica declaración incluida en la que sorprendió a varios.

A través de sus redes sociales, el Bayern Munich lanzó un video con el colombiano de protagonista, donde le hacían 4 preguntas claves, en las que debía referirse a una hipotética película sobre su vida.

Allí debía responder el actor que lo interpretaría, el mejor amigo que tendría, el entrenador que marcó su carrera, y el villano de la película.

Más noticias: ¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en el Bayern? Es uno de los máximos goleadores de la Bundesliga

En la primera contestó Peter Parker, mientras que en cuanto a su mejor amigo recordó a una de las estrellas de la Selección Colombia, como es el caso de Daniel Muñoz.

Mientras que, en cuanto a los entrenadores destacó a Julio Comesaña. Lo que sorprendió a todos fue la elección para villano de su carrera.

Luis Díaz mencionó a Jhon Jáder Durán, y dijo que era “el villano principal”, aun así, Díaz terminó esta elección con una sonrisa, por lo que no habrían malas sensaciones entre él y el delantero.

🤩 Julio Comesaña, el DT que aparecería en la película de Luis Díaz si se grabara



pic.twitter.com/nj8y8AwPTD — Cuid Sports (@cuidsports) February 24, 2026

Aun así, esta elección desató cierta suspicacia y risas en redes, sobre todo por las polémicas que ha protagonizado Durán en el último tiempo.

Lo cierto es que es que el talento de ambos jugadores es innegable, y son parte clave del futuro de la Selección Colombia.