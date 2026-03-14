Bayern Munich vs Bayer Leverkusen: hora y dónde ver EN VIVO a Luis Díaz en la Bundesliga

Luis Díaz volverá a ser protagonista en la Bundesliga durante este fin de semana. El Bayern Munich, donde juega el talentoso extremo colombiano, se medirá en un choque de titanes al Bayer Leverkusen en uno de los partidos más destacados del fin de semana.

El Bayer Leverkusen buscará asaltar posiciones de competencia europea, mientras que el equipo de Munich confía en conseguir una victoria que le permita afianzarse en la cima del fútbol alemán.

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Para que no se pierda ni un detalle de este encuentro, les contamos todos los detalles, en lo que será una jornada esencial para el equipo de Luis Díaz.

Así va el Bayern Munich en la Bundesliga

Sin lugar a dudas, esta 2025-2026 ha sido una campaña soñada tanto para el Bayern Munich, como para Luis Díaz en la Bundesliga.

El extremo colombiano ha brillado de manera notable, gracias a varias anotaciones y asistencias que incluso lo han posicionado como uno de los mejores de Europa.

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A partir de varias actuaciones claves del colombiano y del resto del equipo alemán, el Bayern Munich está en primera posición de la tabla, incluso con una gran diferencia de puntos sobre el segundo.

Aun así, el equipo bávaro debe mantener la guardia alta, y parte de esto pasará por derrotar al Bayer Leverkusen en su próximo encuentro.

Por el momento la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- Bayern Munich – 66 puntos

2- Borussia Dortmund – 55 puntos

3- Hoffenheim – 49 puntos

5- VfB Stuttgart – 47 puntos

6- Bayer Leverkusen – 44 puntos

7- Eintracht Frankfurt – 35 puntos

8- Freiburg – 34 puntos

9- Augsburg – 31 puntos

10- Hamburgo – 29 puntos

11- Union Berlin – 28 puntos

12- Borussia Monchengladbach – 25 puntos

13- Werder Bremen – 25 puntos

14- Koln – 24 puntos

15- Mainz – 24 puntos

16- St. Pauli – 24 puntos

17- Wolfsburg – 20 puntos

18- Heidenheim – 14 puntos

Hora y dónde ver a Luis Díaz en el Bayern Munich vs Bayer Leverkusen

Si desea ver este encuentro, les recordamos que este partido está pautado para llevarse a cabo el próximo 14 de marzo, con un puntapié inicial que se dará sobre las 9:30 a.m.

En lo referente a la transmisión del partido, puede sintonizarlo a través de las señales de ESPN y Disney+.