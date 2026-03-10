Atalanta vs Bayern Munich: hora y dónde ver EN VIVO a Luis Díaz en los octavos de final de Champions League

La Champions League vuelve este 10 de marzo para vivir el gran inicio de sus ansiados y emocionantes octavos de final. La ‘orejona’ cuenta con 16 equipos finalistas, los cuales se medirán con la ambición de convertirse en el mejor club de Europa.

Luego de los emocionantes dieciseisavos de final, 8 equipos se sumaron a los líderes del todos contra todos, para formar llaves que estarán, sin dudas, imperdibles.

Una de estas eliminatorias dará inicio este mismo 10 de marzo, con la presencia de un crack colombiano, como es el caso de Luis Díaz.

El Bayern Munich se medirá al Atalanta de Italia, y para que no se pierda este encuentro, aquí les contamos todos los detalles, incluida su hora, y dónde verlo EN VIVO.

Inician los octavos de final de la Champions League para Luis Díaz

En una temporada más, la Champions League busca coronar a un nuevo rey de Europa. El trono que es dominado por el Paris Saint-Germain desde 2025 buscará volver a ser dominado.

Para esto, quedan 16 equipos encarrera, quienes se medirán por todo lo alto con la ambición de poder conseguir este ansiado trofeo.

Los equipos que quedan en competencia son:

Galarasaray

Manchester City

Bodo/Glimt

Newcastle

Real Madrid

Paris Saint-Germain

Liverpool

Barcelona

Bayern Munich

Bayer Leverkusen

Arsenal

Chelsea

Sporting de Lisboa

Tottenham Hotspur

Atlético de Madrid

Atalanta

Este 10 de marzo se dará una nueva jornada de eliminatorias, con lo que será el comienzo de los octavos de final. Los partidos que se vivirán este martes son los siguientes:

Galatasaray vs Liverpool

Newcastle vs Barcelona

Atlético de Madrid vs Tottenham

Atalanta vs Bayern Munich

El equipo de Luis Díaz se medirá al Atalanta de Bergamo, equipo italiano que llega a esta fase, luego de derrotar a Borussia Dortmund, con una remontada impresionante en la fase de los dieciseisavos de final.

Claramente esta será una jornada imperdible, en la que se podrá ver de nuevo a ‘Lucho’ Díaz en la Champions League, en un Bayern Munich donde ha sido una estrella indudable.

Hora y dónde ver EN VIVO Atalanta vs Bayern Munich

En caso de que quiera ver este encuentro, les contamos que su puntapié inicial durante este martes está pautado para llevarse a cabo a las 3:00 p.m. de Colombia

Podrá sintonizar este choque a través de las señales de ESPN y Disney+. Además también tendrá transmisión con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS.