Unión Magdalena vs Independiente Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO el partido de Copa Colombia

Unión Magdalena e Independiente Santa Fe se preparan para jugar uno de los partidos más importantes de la Copa Colombia este viernes. Ambos choques se medirán por lo más alto, con la ambición de avanzar en este importante torneo.

El cierre de semana prepara una amplia cantidad de emociones para los amantes del fútbol. Por un lado llega la fecha FIFA, pero el FPC no para.

Entre los atractivos está la continuación de la Copa Colombia, que avanzará su desarrollo para definir los enfrentamientos de la próxima ronda.

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Uno de los partidos más importantes de este torneo será el choque entre Unión Magdalena e Independiente Santa Fe y aquí les contamos los detalles.

La duda por este partido

En las últimas horas, el partido entre Unión Magdalena e Independiente Santa Fe estuvo en el aire. Aunque este encuentro ha tenido una larga espera, estuvo cerca de una nueva suspensión.

Debido a un paro armado en la ciudad de Santa Marta, varios analizaron la posibilidad de que este encuentro se reprogramara.

La ciudad samaria ha atravesado varios hechos violentos en las últimas horas. Sin embargo, a pesar de estas dudas, el Unión Magdalena reveló un comunicado en el que aseguró que tras las reuniones pertinentes, la decisión corresponde a llevar a cabo el encuentro.

El FPC confía en presentar grandes emociones con este partido que decidirá a un nuevo clasificado en la Copa Colombia.

Cabe recordar que en el partido de ida, Independiente Santa Fe se impuso con un resultado de 2 goles a 0, por lo que llega con ventaja a este cierre de eliminatoria.

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El ‘león’ confía en avanzar a la próxima ronda, y así continuar en competencia en este importante trofeo correspondiente a la Copa Colombia que ha presentado partidos de gran emoción durante todo el año.

El club que logre avanzar a la próxima ronda se medirá a Fortaleza, en la continuidad de este torneo, en búsqueda de avanzar a las fases definitorias del balompié.

Hora y dónde ver EN VIVO Unión Magdalena vs Santa Fe

Si desea disfrutar de este encuentro, le contamos que tendrá lugar este 25 de septiembre, con un puntapié inicial a las 6:00 p.m. de Colombia.

Para ver este partido de manera oficial deberá sintonizar las señales oficiales de WinSports.