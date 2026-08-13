¿Un terremoto es más fuerte con mayor o con menor profundidad de temblor? Expertos explican

Colombia se ha visto en medio del centro de las noticias a nivel mundial durante los últimos días. Luego de un fuerte terremoto de 7.4 el pasado lunes, varios territorios de la nación han quedado en notable grado de afectación.

Una gran cantidad de edificaciones se han visto afectadas. Ante este tipo de daños, han surgido muchas dudas en redes sociales respecto a este tipo de daños.

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De hecho, uno de los aspectos que ha generado mayor cantidad de duda es el impacto de un sismo en la tierra de acuerdo a su profundidad. Por ello, aquí le contamos si un sismo enfrente mayor o menor gravedad de acuerdo a su posición en la tierra.

¿Un terremoto es más fuerte con mayor o con menor profundidad de temblor?

Poco tiempo después del fuerte terremoto en Colombia, el Servicio Geológico Colombiano reveló los detalles sobre el movimiento vivido en el país. De acuerdo con esta institución, el sismo principal del pasado lunes tuvo una escala de 7.4 en San José del Palmar, Chocó.

Claramente, todos identificaron que esto representó un movimiento fuerte, aunque, el dato que muchos desconocían era la profundidad de este temblor.

De acuerdo con dicha fuente, el terremoto en Colombia respondió a una posición superficial de 103 kilometros. Esto, de hecho, benefició a que se dieran menos daños.

Esto se debe a que a mayor profundidad, menos impacto tiene. Aun así, los expertos del Servicio Geológico Colombiano aclararon que aunque el sismo fue notablemente profundo, al tener una magnitud tan fuerte, llega a sentirse de manera notable.

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De hecho, esto se debe a que la energía de las ondas no llega a dispersarse del todo bajo la superficie, entonces el sismo se sintió a pesar de esto.

Sin lugar a dudas, este temblor ha sido uno de los más fuertes en la historia del país, por lo que las afectaciones han sido notables, en una tragedia que todavía preocupa a Colombia a días del impacto inicial.

Claramente, el daño ha sido importante, y varias construcciones han sufrido deterioros, sobre todo en territorios como Cali, Pereira o Manizales, lo que ha causado gran unión en Colombia para apoyar a los damnificados, y poder mejorar la situación actual en la nación.