Este lunes 10 de agosto, Colombia vivió uno de los terremotos más fuertes de todos los tiempos, dejando varias regiones del país gravemente afectadas. Desde entonces, mantener la comunicación ha sido un gran reto, motivo por el cual Starlink anunció una ayuda temporal en medio de la emergencia.

A través de esta iniciativa, la empresa busca conectar a las zonas más afectadas y poder mejorar la comunicación. Aquí le contamos cómo se puede acceder a este beneficio y lo anunciado por Starlink.

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¿Cómo acceder al beneficio de Starlink?

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a varias zonas de Colombia, Starlink anunció una medida para facilitar la conectividad en las comunidades afectadas. El servicio de internet satelital estará disponible de manera gratuita durante la emergencia.

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Starlink es un sistema de internet por satélite creado por la empresa SpaceX de Elon Musk, la cual decidió brindar ayuda ante el devastador terremoto. A través de sus redes sociales confirmaron la medida que va a estar ofreciendo hasta el próximo 12 de septiembre de manera gratuita, tanto para clientes nuevos como ya existentes.

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For those impacted by the devastating earthquake in Colombia, Starlink is providing free service through September 12 to new and existing customers. We are also deploying Starlink to support emergency response agencies and restore connectivity in the hardest-hit areas →… — Starlink (@Starlink) August 11, 2026

Según informó la compañía, los clientes que ya tienen el servicio activo no necesitan realizar ningún trámite, ya que el beneficio se habilitará automáticamente. Quienes hayan cancelado su plan podrán reactivarlo y acceder nuevamente a la red sin inconvenientes. En el caso de los nuevos usuarios, deberán comunicarse con el servicio de asistencia para solicitar el acceso al servicio gratuito.