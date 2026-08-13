Se presentó fuerte temblor en Colombia HOY jueves; Se sintió en varias zonas afectadas

Después del temblor de magnitud 7.4 que se presentó en Colombia el pasado lunes 10 de agosto, se siguen presentando varias réplicas en algunas zonas afectadas. Según dio a conocer el Servicio Geológico Colombiano, en la mañana de este jueves 13 de agosto se presentó una nueva réplica que causó gran preocupación en varias de las zonas afectadas.

La entidad dio a conocer que el epicentro nuevamente fue en San José del Palmar, en Chocó, Colombia, con una magnitud de 4.2, lo que asustó a todas las personas en esta zona, que sin duda sintieron el fuerte movimiento telúrico. Fidel Franco, periodista de Caracol Radio, dio a conocer que varios de los corresponsales que se encuentran en estas ciudades sintieron este temblor y se encuentran bien.

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Se presentó fuerte temblor HOY jueves 13 de agosto en Colombia

Aunque el movimiento nuevamente fue fuerte, hasta ahora no se conoce información sobre si habría causado daños en las ciudades afectadas, en especial en el Chocó, donde se dio el epicentro. Sin embargo, la recomendación de las autoridades nuevamente es que las personas no ingresen a las viviendas que tienen riesgo de colapso, pues en medio de estas réplicas podrían derrumbarse.

Este sismo provocó nuevamente algunas fallas en la comunicación y servicios básicos, así que algunas personas pueden estar incomunicadas. Pero se espera que esta señal se pueda retomar en las próximas horas, con el fin de tener contacto con todos los que se encuentran allí.

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#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-08-13, 09:42 hora local Magnitud 4.2, profundidad 95 km, San José del Palmar – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/HTNfsBQW1y — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 13, 2026

Es importante mencionar que este nuevo temblor no es ajeno al que se presentó el lunes 10 de agosto, sino que hace parte de las réplicas que suceden después de un fuerte movimiento con el fin de que se vuelva a acomodar la tierra poco a poco. Por eso, los ciudadanos deben estar en sitios seguros, para que no se vean afectados por estos temblores que podrían causar problemas en las zonas afectadas.

Recuerde que no hay manera de poder predecir un temblor; esto quiere decir que nadie sabe cuándo, dónde y a qué hora se va a presentar. Sin embargo, las personas pueden activar sus alarmas antisísmicas en el celular, con el fin de recibir una notificación en caso de un nuevo movimiento telúrico.