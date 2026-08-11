Empresas de telefonía móvil anunciaron beneficios a comunidades afectadas tras el terremoto de 7.4

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó a varias zonas del país, diferentes empresas de telefonía móvil anunciaron medidas para apoyar a las comunidades damnificadas. Entre los beneficios se contemplan ayudas destinadas a facilitar la comunicación de las personas afectadas durante la emergencia.

Actualmente, el país se encuentra en emergencia tras el fuerte terremoto, siendo crítico en zonas como Quibdó, Pereira, Manizales, Cali y Armenia. Ante la situación, diferentes compañías se han unido para ofrecer ayudas a los afectados, entre ellas las empresas de telefonía móvil. Le contamos de qué se trata.

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Beneficios de las empresas de telefonía móvil a los damnificados del terremoto

Empresas como WOM, Claro, Movistar, Tigo y O2 se pronunciaron para apoyar a las familias damnificadas, manifestando su solidaridad ante la contingencia. Los operadores confirmaron los beneficios que van a recibir sus usuarios, con el fin de que puedan tener comunicación con sus familiares en medio de la emergencia. Le contamos lo informado por cada una de las compañías.

Movistar y O2 mencionaron que van a bonificar todas las llamadas, mensajes de texto y datos roaming que se realicen desde el país. Los operadores aseguraron que es una forma de estar cerca y unirse a las ayudas, teniendo en cuenta que la comunicación se convierte en un elemento viral para las familias que se encuentran lejos.

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Tigo, por su parte, confirmó que va a entregar sin costo 2 GB durante un periodo de tres días a todos sus usuarios prepago ubicados en los cinco departamentos críticos y priorizados por el Gobierno Nacional.

La compañía de telecomunicaciones WOM beneficiará a sus clientes prepago con 2 GB de datos y minutos ilimitados que estarán activos hasta el 12 de agosto. Nuevamente activará el beneficio hasta el 17 de agosto. Para sus clientes pospago, entregará datos y minutos ilimitados hasta el 24 de agosto, de manera que ampliará el pago de facturas.

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Claro mencionó que, en solidaridad con los afectados, dará beneficios en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. A partir de la fecha, activará un paquete de 7 días de 2 GB, minutos ilimitados y SMS para los usuarios prepago. Además, informaron que su equipo técnico trabaja para estabilizar la red para garantizar la comunicación y mitigar las afectaciones ocasionadas por el terremoto.