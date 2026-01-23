Un fin de semana lleno de fútbol: programación y partidos de la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay 2026-I presenta una gran cantidad de sus emociones. Varios clubes calientan motores para iniciar positivamente, y mantener un rumbo adecuado hacia el campeonato luego de lo que fue la fecha 1.

Equipos de la talla de Atlético Bucaramanga o Deportes Tolima iniciaron con gran nivel, y buscarán un nuevo triunfo en la fecha 2, luego de los encuentros iniciales.

Para que no se pierda ni un detalle de lo que será esta fecha 2, aquí les presentamos la programación con cada uno de los partidos que habrá en la Liga BetPlay 2026-I en este fin de semana entre el 24 y el 25 de enero.

Así va la tabla de clasificación

El fútbol en Colombia presenta una gran cantidad de emociones en la actualidad. Por un lado, Independiente Santa Fe logró un nuevo trofeo, gracias a vencer en la definición de la Superliga frente a Junior de Barranquilla.

Del mismo modo, otros equipos se han preparado con el objetivo de mejorar su camino en la Liga BetPlay 2026-I, tras la primera fecha.

Luego de los resultados de la fecha 1, la clasificación marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Nacional – 3 puntos

2- América de Cali – 3 puntos

3- Deportes Tolima – 3 puntos

4- Llaneros – 3 puntos

5- Atlético Bucaramanga – 3 puntos

6- Deportivo Pasto – 3 puntos

7- Jaguares de Córdoba – 3 puntos

8- Fortaleza – 3 puntos

9- Águilas Doradas – 1 punto

10- Independiente Santa Fe – 1 punto

11- Deportivo Cúcuta – 0 puntos

12- Once Caldas – 0 puntos

13- Millonarios – 0 puntos

14- Alianza – 0 puntos

15- Deportivo Cali – 0 puntos

16- Independiente Medellín – 0 puntos

17- Deportivo Pereira – 0 puntos

18- Junior de Barranquilla – 0 puntos

19- Inter de Bogotá – 0 puntos

20- Boyacá Chicó – 0 puntos

Programación de la fecha 2 en la Liga BetPlay 2026-I

Frente a este panorama, habrá 10 partidos que prometen emociones, y movimientos en esta tabla. Los partidos de esta fecha 2 son:

Internacional de Bogotá vs Cúcuta Deportivo – 23 de enero – 6:20 p.m.

Deportes Tolima vs Alianza – 23 de enero – 8:30 p.m.

Deportivo Pereira vs Fortaleza – 24 de enero – 2:00 p.m.

Llaneros vs Atlético Bucaramanga – 24 de enero – 4:10 p.m.

Deportivo Cali vs Independiente Medellín – 24 de enero – 6:20 p.m.

Boyacá Chicó vs América de Cali – 24 de enero – 8:30 p.m.

Rionegro Águilas vs Deportivo Pasto – 25 de enero – 4:00 p.m.

Millonarios vs Junior de Barranquilla – (Rock N’ Gol) – 25 de enero – 6:10 p.m.

Once Caldas vs Independiente Santa Fe – 25 de enero – 8:20 p.m.

Atlético Nacional vs Jaguares de Córdoba – 26 de enero – 8:00 p.m.

La fecha 2 promete grandes incidencias, por lo que no se debe perder ni un detalle.