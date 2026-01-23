Un fin de semana lleno de fútbol: programación y partidos de la fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-I
La Liga BetPlay 2026-I prepara su fecha 2, para empezar a perfilar favoritos rumbo a los cuadrangulares de final.
La Liga BetPlay 2026-I presenta una gran cantidad de sus emociones. Varios clubes calientan motores para iniciar positivamente, y mantener un rumbo adecuado hacia el campeonato luego de lo que fue la fecha 1.
Equipos de la talla de Atlético Bucaramanga o Deportes Tolima iniciaron con gran nivel, y buscarán un nuevo triunfo en la fecha 2, luego de los encuentros iniciales.
Para que no se pierda ni un detalle de lo que será esta fecha 2, aquí les presentamos la programación con cada uno de los partidos que habrá en la Liga BetPlay 2026-I en este fin de semana entre el 24 y el 25 de enero.
El fútbol en Colombia presenta una gran cantidad de emociones en la actualidad. Por un lado, Independiente Santa Fe logró un nuevo trofeo, gracias a vencer en la definición de la Superliga frente a Junior de Barranquilla.
Del mismo modo, otros equipos se han preparado con el objetivo de mejorar su camino en la Liga BetPlay 2026-I, tras la primera fecha.
Luego de los resultados de la fecha 1, la clasificación marcha de la siguiente manera:
1- Atlético Nacional – 3 puntos
2- América de Cali – 3 puntos
3- Deportes Tolima – 3 puntos
4- Llaneros – 3 puntos
5- Atlético Bucaramanga – 3 puntos
6- Deportivo Pasto – 3 puntos
7- Jaguares de Córdoba – 3 puntos
8- Fortaleza – 3 puntos
9- Águilas Doradas – 1 punto
10- Independiente Santa Fe – 1 punto
11- Deportivo Cúcuta – 0 puntos
12- Once Caldas – 0 puntos
13- Millonarios – 0 puntos
14- Alianza – 0 puntos
15- Deportivo Cali – 0 puntos
16- Independiente Medellín – 0 puntos
17- Deportivo Pereira – 0 puntos
18- Junior de Barranquilla – 0 puntos
19- Inter de Bogotá – 0 puntos
20- Boyacá Chicó – 0 puntos
Frente a este panorama, habrá 10 partidos que prometen emociones, y movimientos en esta tabla. Los partidos de esta fecha 2 son:
La fecha 2 promete grandes incidencias, por lo que no se debe perder ni un detalle.
