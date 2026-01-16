Liga BetPlay 2026-I: calendario con todos los partidos de la fecha 1 ¿Cuándo juega Millonarios? 

Luego de que Junior de Barranquilla se consagrara campeón de la Liga BetPlay 2025-II, el fútbol profesional colombiano vuelve a escena. Este viernes 16 de enero inicia oficialmente la primera temporada de la Liga BetPlay 2026, el torneo más importante del país, con una nueva edición.

El campeonato arranca con novedades importantes. Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo vuelven a la Primera A tras lograr el ascenso, y tendrán su debut en esta nueva temporada del fútbol colombiano. A ellos se suma Internacional de Bogotá, club que inicia una nueva etapa luego de cambiar su nombre y estructura, tras ser conocido anteriormente como La Equidad.

Para este 2026, varios equipos históricos reforzaron sus nóminas con nombres de peso. Millonarios apostó por el regreso de Radamel Falcao García, mientras que Junior incorporó a Luis Muriel, dos referentes de la Selección Colombia.

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I

La primera fecha comenzará este viernes 16 de enero con dos partidos que darán apertura al calendario. Deportivo Pereira será local ante Llaneros, mientras que Fortaleza enfrentará a Alianza en el segundo compromiso del día.

La programación continuará el sábado con el duelo entre América de Cali e Internacional de Bogotá, en uno de los partidos que marcarán el estreno oficial del nuevo club capitalino en la máxima categoría.

El domingo será el día con más encuentros. Pasto recibirá a Independiente Medellín, Jaguares hará lo propio ante Deportivo Cali y Atlético Nacional se medirá con Boyacá Chicó. En la noche, el actual campeón Junior jugará en el estadio Metropolitano frente a Deportes Tolima, en un duelo programado para las 6:20 p.m.

Uno de los partidos más esperados de la fecha será el debut de Millonarios, que visitará a Atlético Bucaramanga el sábado 17 de enero a las 8:30 p.m., en un encuentro que marcará el inicio oficial del equipo ‘embajador’ en la temporada 2026.

Calendario fecha 1