¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Santa Fe? Este es el próximo partido del campeón de la Superliga

Independiente Santa Fe llenó de alegría a sus hinchas el pasado 21 de enero. El equipo de la capital se coronó campeón del Fútbol Profesional Colombiano nuevamente, luego de vencer al Junior de Barranquilla en la Superliga.

El ‘albirrojo’ consiguió un aplastante 3-0 en la vuelta de este torneo, lo que le selló la histórica consecución de esta competición. Además, este torneo los convirtió en el equipo con mayor cantidad de trofeos de la Superliga dentro del fútbol en Colombia.

Sin embargo, en este caso nos enfocaremos en el futuro del equipo ‘cardenal’, y en lo que será su próximo partido en la Liga BetPlay 2026-I.

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Santa Fe?

Independiente Santa Fe ha vivido un inicio de 2026 sumamente movido. Por un lado, el ‘cardenal’ igualó en su primera fecha de Liga BetPlay 2026-I.

No obstante, también consiguió un histórico triunfo frente a Junior de Barranquilla, con el cual se posicionó como el nuevo supercampeón del Fútbol Profesional Colombiano.

Ante esto, el equipo de la capital confía en poder mejorar su desempeño y empezar a dirigir un rumbo victorioso para los cuadrangulares del 2026-I.

Luego de este empate, el panorama de la clasificación para el ‘albirrojo’ se presenta de la siguiente manera:

Atlético Nacional – 3 pts América de Cali – 3 pts Llaneros FC – 3 pts Deportes Tolima – 3 pts Atlético Bucaramanga – 3 pts Deportivo Pasto – 3 pts Jaguares de Córdoba – 3 pts Fortaleza – 3 pts Águilas Doradas – 1 pt Santa Fe – 1 pt (0) Cúcuta Deportivo – 0 pts Once Caldas – 0 pts Millonarios – 0 pts Deportivo Cali – 0 pts Independiente Medellín – 0 pts Alianza FC – 0 pts Deportivo Pereira – 0 pts Junior de Barranquilla – 0 pts Internacional de Bogotá – 0 pts Boyacá Chicó – 0 pts

Luego de embolsillarse 670 millones de pesos como campeón de la Superliga, Santa Fe se enfocará en su próximo choque en la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I.

Este partido será frente a Once Caldas. El ‘león’ se medirá a los manizaleños el próximo domingo 25 de enero, con un puntapié inicial a las 8:20 p.m.