Bucaramanga vs. Millonarios EN VIVO: hora y dónde ver el debut del Embajador en la Liga BetPlay 2026-I

La Liga BetPlay 2026-I comienza y uno de los partidos que abre la primera fecha será el duelo entre Atlético Bucaramanga y Millonarios. El encuentro se disputará este sábado 17 de enero en el estadio Américo Montanini, donde ambos equipos iniciarán su camino en el campeonato con la expectativa de sumar puntos desde el arranque.

Millonarios llega a este compromiso con el objetivo claro de pelear el título en el primer semestre del año. El equipo capitalino afronta una nueva temporada con una nómina renovada y con Radamel Falcao García como uno de sus principales referentes, un nombre que ilusiona a la hinchada azul y que refuerza la ambición del club de volver a levantar el trofeo de la Liga.

Por su parte, Bucaramanga buscará hacerse fuerte en condición de local y empezar con pie derecho un torneo en el que también presenta novedades en su plantilla.

Hora, fecha y dónde ver Bucaramanga vs. Millonarios

El partido entre Atlético Bucaramanga y Millonarios, correspondiente a la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-I, se jugará el sábado 17 de enero en el estadio Américo Montanini.

Hora: 8:30 p. m. (hora de Colombia)

Estadio: Américo Montanini, Bucaramanga

Transmisión: Win Sports+

El más reciente enfrentamiento entre ambos equipos terminó en empate 1-1, resultado que dejó sensaciones parejas y que sirve como antecedente para este nuevo cruce. Ahora, con planteles ajustados y metas claras, Bucaramanga y Millonarios buscarán iniciar la Liga BetPlay 2026-I con un resultado que les dé confianza desde la primera jornada.