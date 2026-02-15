IA reveló pronóstico de ganador para el Deportivo Cali vs Atlético Nacional: ¿gana el ‘verdolaga’?

Deportivo Cali vs Atlético Nacional será, sin dudas, uno de los partidos clave del fútbol en Colombia este 15 de febrero. El ‘clásico de verdes’ se vivirá por todo lo alto entre caleños y paisas, en búsqueda de los 3 puntos.

El equipo ‘verdolaga’ ha comenzado con el pie derecho, y una cantidad de resultados positivos que lo mantienen invicto en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, para mantener este estado de forma, deberá vencer a los caleños en condición de visitante. Este será un choque muy igualado, pero, la IA se atrevió a dar su pronóstico, y aquí se lo contamos.

Así va la tabla de la Liga BetPlay 2026-I

El comienzo del 2026-I ha dejado grandes emociones para los amantes de la Liga BetPlay. Varios equipos empezaron pisando fuerte en el torneo, gracias a resultados brillantes.

Por otro lado, otros equipos comienzan a recuperarse, y a hilar victorias de manera consecutiva con la ambición de empezar a perfilarse hacia los mejores 8 de la tabla.

Frente a este contexto, la clasificación de la Liga BetPlay 2026-I a 15 de febrero marcha de la siguiente manera:

1- Inter de Bogotá – 14 puntos

2- Deportivo Pasto – 14 puntos

3- Atlético Bucaramanga – 10 puntos

4- América de Cali – 10 puntos

5- Once Caldas – 10 puntos

6- Atlético Nacional – 9 puntos

7- Deportes Tolima – 9 puntos

8- Junior de Barranquilla – 9 puntos

9- Llaneros – 9 puntos

10- Rionegro Águilas – 8 puntos

11- Millonarios – 8 puntos

12- Deportivo Cali – 7 puntos

13- Independiente Santa Fe – 7 puntos

14- Fortaleza – 7 puntos

15- Jaguares de Córdoba – 7 puntos

16- Independiente Medellín – 6 puntos

17- Boyacá Chicó – 4 puntos

18- Deportico Pereira – 3 puntos

19- Cúcuta Deportivo – 2 puntos

20- Alianza – 2 puntos

La IA dio su pronóstico para el Deportivo Cali vs Atlético Nacional

El choque entre Deportivo Cali y Atlético Nacional será clave para ver movimientos en la tabla, sobre todo por la cercanía de ambos equipos.

Esto hace que se trate de un choque de pronóstico reservado, en el que claramente es complejo adivinar un resultado.

No obstante, Gemini, la IA de Google se atrevió a proyectar un vencedor. Según esta tecnología, el ganador será Atlético Nacional por 1-2.

El equipo ‘verdolaga’ daría la campanada como visitante, sobre todo por su poderío ofensivo, y por la urgencia de conseguir un triunfo clave.

Si desea seguir este encuentro, les contamos que el puntapié inicial se llevará a cabo este 15 de febrero, desde las 6:30 p.m., cuando empiece a rodar el balón.