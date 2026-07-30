Los equipos colombianos siguen luchando para poder avanzar en los torneos internacionales; en esta oportunidad, varios se han quedado en el camino y no lograron avanzar a la siguiente ronda. De hecho, el camino para poder ganar una Copa Sudamericana no es nada fácil, pues varios de los equipos más grandes luchan para poder avanzar a las fases finales.

En la historia del fútbol profesional colombiano y la Copa Sudamericana, solo en una oportunidad un equipo nacional llegó a ganar la gran final. Sin duda, fue un momento que pasó a la historia, pues nadie pensó que esto podría pasar y que Santa Fe, el club de la capital del país, iba a levantar la copa en el 2015.

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Así fue el partido entre Santa Fe y Huracán donde el León fue campeón

En el 2015 todos estaban hablando de lo que podría hacer Independiente Santa Fe para quedarse con la Copa Sudamericana. Esto no era fácil, pues tuvo que competir con varios equipos para poder avanzar y ahora tendría el partido final en el estadio El Campín de Bogotá contra el club Huracán, de Buenos Aires, Argentina.

El partido se desarrolló el nueve de diciembre del 2015 y todos estaban a la expectativa, pues había plena confianza de que el León iba a levantar la copa. Después de cumplir el tiempo reglamentario, la defensa de Santa Fe fue superior, así que el partido cerró con un marcador 0-0.

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Tenía que salir un campeón, por eso se fueron a la tanda de cobro desde el punto penal, en donde Santa Fe no solo demostró que estaba preparado, sino que también dejó ver que estaba esperando este momento, pues después de cobrar, el equipo argentino perdió con un marcador 3-1 a favor del club colombiano.

Hasta ahora, el León es el único equipo colombiano que ha ganado una Copa Sudamericana, lo que llena a sus hinchas de esperanza de que esta hazaña se pueda repetir. De hecho, muchos sueñan con ver a Hugo Rodallega, ídolo del equipo, levantando el trofeo internacional para sellar el fin de su carrera deportiva.