Qué equipo ha ganado más ligas colombianas: Todos los campeones y subcampeones de la historia
Este es el listado completo de todos los equipos que han ganado un título en el fútbol profesional en Colombia.
Este es el listado completo de todos los equipos que han ganado un título en el fútbol profesional en Colombia.
El fútbol profesional colombiano es uno de los más comentados en la actualidad, pues importantes figuras están dejando todo en la cancha para poder avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, aún es muy temprano, pues hace tan solo unos días se dio inicio a la Liga BetPlay 2026-2, en donde todos quieren sumar para quedarse con el campeonato.
La última final fue entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla, quienes dieron un juego que nadie esperaba, en donde el cuadro tiburón logró superar a los verdolagas, quienes además son los que más veces han sido campeones. Así que esto no cambió mucho el ranking, pero sí dio a conocer cuáles son los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano.
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El equipo que más campeonatos tiene en la actualidad es Atlético Nacional, que logró llegar a 18 títulos oficiales y a 12 subtítulos, así que muchos lo consideran el equipo más grande. De hecho, también es el equipo con la plantilla más cara en la Liga BetPlay 2026-2, así que muchos lo destacan como uno de los mejores que hay en la actualidad en el FPC.
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|Torneo
|Campeón
|Subcampeón
|1948
|Santa Fe
|Junior de Barranquilla
|1949
|Millonarios
|Deportivo Cali
|1950
|Deportes Caldas
|Millonarios
|1951
|Millonarios
|Boca Juniors de Cali
|1952
|Millonarios
|Boca Juniors de Cali
|1953
|Millonarios
|Deportes Quindío
|1954
|Atlético Nacional
|Deportes Quindío
|1955
|DIM
|Atlético Nacional
|1956
|Deportes Quindio
|Independiente Medellín
|1957
|Independiente Medellín
|Deportes Tolima
|1958
|Santa Fe
|Millonarios
|1959
|Milllonarios
|Independiente Medellín
|1960
|Santa Fe
|América de Cali
|1961
|Millonarios
|DIM
|1962
|Millonarios
|Deportivo Cali
|1963
|Millonarios
|Santa Fe
|1964
|Millonarios
|Deportivo Cúcuta
|1965
|Deportivo Cali
|Atlético Nacional
|1966
|Santa Fe
|DIM
|1967
|Deportivo Cali
|Millonarios
|1968
|Unión Magdalena
|Deportivo Cali
|1969
|Deportivo Cali
|América de Cali
|1970
|Deportivo Cali
|Junior
|1971
|Santa Fe
|Atlético Nacional
|1972
|Millonarios
|Deportivo Cali
|1973
|Atlético Nacional
|Millonarios
|1974
|Deportivo Cali
|Atlético Nacional
|1975
|Santa Fe
|Millonarios
|1976
|Atlético Nacional
|Deportivo Cali
|1977
|Junior
|Deportivo Cali
|1978
|Millonarios
|Deportivo Cali
|1979
|América de Cali
|Santa Fe
|1980
|Junior
|Deportivo Cali
|1981
|Atlético Nacional
|Deportes Tolima
|1982
|América de Cali
|Deportes Tolima
|1983
|América de Cali
|Junior
|1984
|América de Cali
|Millonarios
|1985
|América de Cali
|Deportivo Cali
|1986
|América de Cali
|Deportivo Cali
|1987
|Millonarios
|América de Cali
|1988
|Millonarios
|Atlético Nacional
|1989
|Torneo cancelado
|1990
|América de Cali
|Atlético Nacional
|1991
|Atlético Nacional
|América de Cali
|1992
|América de Cali
|Atlético Nacional
|1993
|Junior
|Independiente Medellín
|1994
|Atlético Nacional
|Millonarios
|1995
|Junior
|América de Cali
|1996
|Deportivo Cali
|Millonarios
|1997
|América de Cali
|Atlético Bucaramanga
|1998
|Deportivo Cali
|Once Caldas
|1999
|Atlético Nacional
|América de Cali
|2000
|América de Cali
|Junior
|2001
|América de Cali
|Independiente MedellíAn
|2002-1
|América de Cali
|Atlético Nacional
|2002-2
|Independiente Medellín
|Deportivo Pasto
|2003-1
|Once Caldas
|Junior
|2003-2
|Deportes Tolima
|Deportivo Cali
|2004-1
|Independiente Medellín
|Atlético Nacional
|2004-2
|Junior
|Atlético Nacional
|2005-1
|Atlético Nacional
|Santa Fe
|2005-2
|Deportivo Cali
|Real Cartagena
|2006-1
|Deportivo Pasto
|Deportivo Cali
|2006-2
|Cúcuta Deportivo
|Deportes Tolima
|2007-1
|Atlético Nacional
|Atlético Huila
|2007-2
|Atlético Nacional
|La Equidad
|2008-1
|Boyacá Chico
|América de Cali
|2008-2
|América de Cali
|Independiente Medellín
|2009-1
|Once Caldas
|Junior
|2009-2
|Independiente Medellín
|Atlético Huila
|2010-1
|Junior
|La Equidad
|2010-2
|Once Caldas
|Deportes Tolima
|2011-1
|Atlético Nacional
|La Equidad
|2011-2
|Junior
|Once Caldas
|2012-1
|Santa Fe
|Deportivo Pasto
|2012-2
|Millonarios
|Independiente Medellín
|2013-1
|Atlético Nacional
|Santa Fe
|2013-2
|Atlético Nacional
|Deportivo Cali
|2014-1
|Atlético Nacional
|Junior
|2014-2
|Santa Fe
|Independiente Medellín
|2015-1
|Deportivo Cali
|Independiente Medellín
|2015-2
|Atlético Nacional
|Junior
|2016-1
|Independiente Medellín
|Junior
|2016-2
|Santa Fe
|Deportes Tolima
|2017-1
|Atlético Nacional
|Deportivo Cali
|2017-2
|Millonarios
|Santa Fe
|2018-1
|Deportes Tolima
|Atlético Nacional
|2018-2
|Junior
|Independiente Medellín
|2019-1
|Junior
|Deportivo Pasto
|2019-2
|América de Cali
|Junior
|2020-1
|América de Cali
|Santa Fe
|2021-1
|Deportes Tolima
|Millonarios
|2021-2
|Deportivo Cali
|Deportes Tolima
|2022-1
|Atlético Nacional
|Deportes Tolima
|2022-2
|Deportivo Pereira
|Independiente Medellín
|2023-1
|Millonarios
|Atlético Nacional
|2023-2
|Junior
|Independiente Medellín
|2024-1
|Atlético Bucaramanga
|Santa Fe
|2024-2
|Atlético Nacional
|Deportes Tolima
|2025-1
|Santa Fe
|Medellín
|2025-2
|Junior
|Deportes Tolima
|2026-1
|Junior
|Atlético Nacional
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