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TODOS los equipos colombianos que han sido campeones en año de Mundial: ¿A cuál le trae suerte?

Liga BetPlay y Copa del Mundo // Crédito: Getty Images.

Qué equipo ha ganado más ligas colombianas: Todos los campeones y subcampeones de la historia

Este es el listado completo de todos los equipos que han ganado un título en el fútbol profesional en Colombia.

Daniela González
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El fútbol profesional colombiano es uno de los más comentados en la actualidad, pues importantes figuras están dejando todo en la cancha para poder avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, aún es muy temprano, pues hace tan solo unos días se dio inicio a la Liga BetPlay 2026-2, en donde todos quieren sumar para quedarse con el campeonato.

La última final fue entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla, quienes dieron un juego que nadie esperaba, en donde el cuadro tiburón logró superar a los verdolagas, quienes además son los que más veces han sido campeones. Así que esto no cambió mucho el ranking, pero sí dio a conocer cuáles son los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano.

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¿Cuál es el equipo más veces campeón en Colombia?

El equipo que más campeonatos tiene en la actualidad es Atlético Nacional, que logró llegar a 18 títulos oficiales y a 12 subtítulos, así que muchos lo consideran el equipo más grande. De hecho, también es el equipo con la plantilla más cara en la Liga BetPlay 2026-2, así que muchos lo destacan como uno de los mejores que hay en la actualidad en el FPC.

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Ellos son todos los campeones y subcampeones del fútbol profesional colombiano

TorneoCampeónSubcampeón
1948Santa FeJunior de Barranquilla
1949MillonariosDeportivo Cali
1950Deportes CaldasMillonarios
1951MillonariosBoca Juniors de Cali
1952MillonariosBoca Juniors de Cali
1953MillonariosDeportes Quindío
1954Atlético NacionalDeportes Quindío
1955DIMAtlético Nacional
1956Deportes QuindioIndependiente Medellín
1957Independiente MedellínDeportes Tolima
1958Santa FeMillonarios
1959MilllonariosIndependiente Medellín
1960Santa FeAmérica de Cali
1961MillonariosDIM
1962MillonariosDeportivo Cali
1963MillonariosSanta Fe
1964MillonariosDeportivo Cúcuta
1965Deportivo CaliAtlético Nacional
1966Santa FeDIM
1967Deportivo CaliMillonarios
1968Unión MagdalenaDeportivo Cali
1969Deportivo CaliAmérica de Cali
1970Deportivo CaliJunior
1971Santa FeAtlético Nacional
1972MillonariosDeportivo Cali
1973Atlético NacionalMillonarios
1974Deportivo CaliAtlético Nacional
1975Santa FeMillonarios
1976Atlético NacionalDeportivo Cali
1977JuniorDeportivo Cali
1978MillonariosDeportivo Cali
1979América de CaliSanta Fe
1980JuniorDeportivo Cali
1981Atlético NacionalDeportes Tolima
1982América de CaliDeportes Tolima
1983América de CaliJunior
1984América de CaliMillonarios
1985América de CaliDeportivo Cali
1986América de CaliDeportivo Cali
1987MillonariosAmérica de Cali
1988MillonariosAtlético Nacional
1989Torneo cancelado
1990América de CaliAtlético Nacional
1991Atlético NacionalAmérica de Cali
1992América de CaliAtlético Nacional
1993JuniorIndependiente Medellín
1994Atlético NacionalMillonarios
1995JuniorAmérica de Cali
1996Deportivo CaliMillonarios
1997América de CaliAtlético Bucaramanga
1998Deportivo CaliOnce Caldas
1999Atlético NacionalAmérica de Cali
2000América de CaliJunior
2001América de CaliIndependiente MedellíAn
2002-1América de CaliAtlético Nacional
2002-2Independiente MedellínDeportivo Pasto
2003-1Once CaldasJunior
2003-2Deportes TolimaDeportivo Cali
2004-1Independiente MedellínAtlético Nacional
2004-2JuniorAtlético Nacional
2005-1Atlético NacionalSanta Fe
2005-2Deportivo CaliReal Cartagena
2006-1Deportivo PastoDeportivo Cali
2006-2Cúcuta DeportivoDeportes Tolima
2007-1Atlético NacionalAtlético Huila
2007-2Atlético NacionalLa Equidad
2008-1Boyacá ChicoAmérica de Cali
2008-2América de CaliIndependiente Medellín
2009-1Once CaldasJunior
2009-2Independiente MedellínAtlético Huila
2010-1JuniorLa Equidad
2010-2Once CaldasDeportes Tolima
2011-1Atlético NacionalLa Equidad
2011-2JuniorOnce Caldas
2012-1Santa FeDeportivo Pasto
2012-2MillonariosIndependiente Medellín
2013-1Atlético NacionalSanta Fe
2013-2Atlético NacionalDeportivo Cali
2014-1Atlético NacionalJunior
2014-2Santa FeIndependiente Medellín
2015-1Deportivo CaliIndependiente Medellín
2015-2Atlético NacionalJunior
2016-1Independiente MedellínJunior
2016-2Santa FeDeportes Tolima
2017-1Atlético NacionalDeportivo Cali
2017-2MillonariosSanta Fe
2018-1Deportes TolimaAtlético Nacional
2018-2JuniorIndependiente Medellín
2019-1JuniorDeportivo Pasto
2019-2América de CaliJunior
2020-1América de CaliSanta Fe
2021-1Deportes TolimaMillonarios
2021-2Deportivo CaliDeportes Tolima
2022-1Atlético NacionalDeportes Tolima
2022-2Deportivo PereiraIndependiente Medellín
2023-1MillonariosAtlético Nacional
2023-2JuniorIndependiente Medellín
2024-1Atlético BucaramangaSanta Fe
2024-2Atlético NacionalDeportes Tolima
2025-1Santa FeMedellín
2025-2JuniorDeportes Tolima
2026-1JuniorAtlético Nacional

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