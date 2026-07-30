Qué equipo ha ganado más ligas colombianas: Todos los campeones y subcampeones de la historia

El fútbol profesional colombiano es uno de los más comentados en la actualidad, pues importantes figuras están dejando todo en la cancha para poder avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, aún es muy temprano, pues hace tan solo unos días se dio inicio a la Liga BetPlay 2026-2, en donde todos quieren sumar para quedarse con el campeonato.

La última final fue entre Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla, quienes dieron un juego que nadie esperaba, en donde el cuadro tiburón logró superar a los verdolagas, quienes además son los que más veces han sido campeones. Así que esto no cambió mucho el ranking, pero sí dio a conocer cuáles son los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano.

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¿Cuál es el equipo más veces campeón en Colombia?

El equipo que más campeonatos tiene en la actualidad es Atlético Nacional, que logró llegar a 18 títulos oficiales y a 12 subtítulos, así que muchos lo consideran el equipo más grande. De hecho, también es el equipo con la plantilla más cara en la Liga BetPlay 2026-2, así que muchos lo destacan como uno de los mejores que hay en la actualidad en el FPC.

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Ellos son todos los campeones y subcampeones del fútbol profesional colombiano