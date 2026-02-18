10 celulares baratos de menos de $400.000 pesos en Alkomprar: Motorola, Kalley y más

Todos los días salen nuevos dispositivos móviles al mercado, por lo que hay para todos los gustos y presupuestos. En esta oportunidad, le presentamos cuáles son los celulares baratos que tienen descuentos en la tienda Alkomprar, en donde va a encontrar múltiples marcas con diferentes características que pueden funcionar para usar su celular en el día a día.
A la hora de comprar, es importante tener en cuenta cuál es el precio final, si este es diferente con cada medio de pago; verifique el color y el modelo para evitar inconvenientes. Además, compare entre marcas cuáles son los celulares baratos con las mejores funciones que se acomodan a sus necesidades.
10 celulares baratos de menos de $400.000 en Alkomprar
- Celular Kalley Black S: Viene en diferentes colores; el más popular es el morado. Cuenta con una memoria interna de 64 GB, con 3 GB de memoria RAM expandible hasta los 64 GB, con un procesador Unisoc de un núcleo y un procesador de 1.8 con sistema Android; tiene un precio de $219.000.
- ZTE A35e 64GB: Está disponible en dos colores, gris y verde agua marina; tiene una memoria interna de 64GB con 2GB de memoria RAM, procesador Unisoc de ocho núcleos y un procesador de 1,6 GHz con sistema Android. Tiene un precio final de $280.000.
- Motorola E15: Disponible en color azul y morado, con una memoria interna de 64 GB y 2 GB de memoria RAM expandible hasta 512 GB, un procesador Mediatek de ocho núcleos. La velocidad del procesador es de 2×2 GHz Cortex con sistema Android. Con descuento tiene un valor final de $304.500.
- Kalley Black 1C: Está en color negro y azul, con una memoria interna de 128 GB y una memoria RAM de 3 GB, expandible hasta los 256 GB, procesador Unisoc de ocho núcleos y una velocidad de 1.6 GHz. Tiene un precio de $329.900.
- Kalley Black E2: Disponible en color morado y negro, con una memoria interna de 128 GB, una memoria RAM de 4 GB, expandible hasta los 128 GB; cuenta con el procesador Unisoc de ocho núcleos con velocidad de 1.6 y sistema operativo Android. El valor de este celular es de $339.900.
- Realme Note 60X: Se encuentra en color negro y verde, con una memoria interna de 64 GB, memoria RAM de 3 GB, expandibles hasta los 2000. Un procesador Unisoc de ocho núcleos, con velocidad de 1.8 GHz y sistema operativo Android, por un precio de $350.000.
- ZTE Blade A56: Viene en color dorado y plateado, una memoria interna de 128 GB, con 4 GB de RAM, un procesador Unisoc de ocho núcleos, con velocidad de 1.8 GHz, sistema operativo Android. Se caracteriza por ser uno de los más económicos, por solo $359.900.
- TCL 605: Viene solo en color azul, negro y blanco, tiene una memoria interna de 128 GB, con 4 GB de memoria RAM, expandible hasta 2000, con un procesador Mediatek de ocho núcleos. Todo esto por un precio final de $370.000.
- REDMI A5: Disponible en color dorado, negro, amarillo, una memoria interna de 128 GB, memoria RAM de 4 GB expandible hasta 1000. Procesador Unisoc de ocho núcleos, con una velocidad de hasta 1.8 GHz y un precio final de $399.000.
- ZTE Blade V70: Disponible en color plateado, dorado, verde y rosado, con una memoria interna de 256 GB, 4 GB de RAM, expandible hasta los 1000. Procesador Unisoc con ocho núcleos y una velocidad de 1.6 GHz por $400.000.