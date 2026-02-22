Los seis juegos que se van de PlayStation Plus en marzo del 2026; últimos días para jugarlos

PlayStation Plus ya está preparando todas las novedades que va a presentar en el nuevo mes de marzo del 2026. En esta oportunidad, no solo va a tener varios juegos gratis y a estrenar unos cuantos títulos nuevos, sino que también van a salir de su catálogo algunos títulos, que eran muy queridos por los fans en los últimos años.

La plataforma viene trabajando en nuevos juegos que le permitan al usuario tener una mejor experiencia, con gráficos cada vez más realistas, misiones que le permitan disfrutar de un juego durante horas y novedades que no tenga su competencia. Por eso, los videojuegos que se estrenaron en años pasados van saliendo del catálogo; para el mes de marzo, seis específicamente, no van a seguir estando habilitados.

¿Cuáles son los juegos que se van de PlayStation Plus en marzo?

En la última semana se actualizaron varios juegos de PlayStation Plus, entre ellos, varios de los más usados a lo largo de los últimos meses. Ahora, en el plan Extra y Premium se van a presentar varias novedades, en donde algunos juegos que ya llevan años activos van a salir del todo.

Se espera que la próxima actualización del catálogo se presente en la primera semana de marzo, en donde se darán a conocer los nuevos títulos y saldrán Circus Electrique, CrisTales Mobile Suit Gundam Battle Operation. Code Fairy, Paradise Killer, Redout 2 y TMNT: Shredder’s Revenge.

Si usted quiere disfrutar de estos juegos en esta última semana de febrero, podrá encontrarlos en la zona llamada ‘Última oportunidad para jugar’, en donde están todos los juegos que se van en el mes de marzo. Además, muchos de ellos están disponibles sin costo, lo que hará que pueda experimentar un poco sobre si alguno es de su gusto.

Por ahora, no se conocen cuáles serán los videojuegos que van a estar disponibles totalmente GRATIS en el mes de marzo. Pero en los próximos días se podrían conocer nuevos detalles, pues algunos portales dicen que en el listado estaría un juego de deportes y uno de acción, que suelen ser muy populares.