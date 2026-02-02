Lista completa de celulares iPhone y Android que se quedan sin WhatsApp en febrero ¿Está el suyo?

La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, está cerca de dejar de funcionar directamente en varios dispositivos móviles. Así se dio a conocer en los últimos días, cuando revelaron el listado oficial de dispositivos, tanto Android como iOS, que no van a tener esta aplicación disponible desde este nuevo mes de febrero.

Esto se debe a que muchos de estos celulares ya no cuentan con la capacidad suficiente para poder mantenerse en funcionamiento. Pues no solo se requiere de una buena memoria RAM, sino también de buena capacidad de almacenamiento para mantener todo el contenido que viaja por medio de la app.

Además, Meta ya dio a conocer su nueva actualización para WhatsApp que hace que muchos dispositivos celulares no vayan a funcionar de la mejor manera, pues no solo no van a poder tener la última versión, sino que no podrá ejecutarse más. Esto teniendo en cuenta la capacidad de memoria que necesita, la seguridad y todo lo que requiere la plataforma.

¿Cuáles son los celulares que se van a quedar sin WhatsApp desde HOY, dos de febrero?

Los dispositivos móviles que no van a funcionar más desde este nuevo mes de febrero son todos aquellos iPhone que tienen una versión de iOS posterior a las 15.1, que ya no son compatibles con el nuevo software. De igual manera con el sistema Android, que si es 5.0 Lollipop o posterior, no va a tener disponible la app.

De esta manera, la aplicación de mensajería más usada en el mundo pone punto final a todo lo que fue su historia con estos dispositivos, que ya no se podrán actualizar a las nuevas versiones, ni seguir funcionando con las anteriores. Por eso, durante los primeros días de febrero, podrían quedarse sin WhatsApp y esta se cerraría de forma definitiva sin previo aviso.