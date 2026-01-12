Cine y TV

Stranger Things 5

Tres errores que marcaron el final de Stranger Things 5 y pocas personas notaron; cambiaron todo

Estos son los errores que habrían cambiado de forma radical toda la historia de Stranger Things 5 en su gran final.

Daniela González

Stranger Things 5 es una de las series de Netflix que más ha dado de qué hablar en todo el mundo, por lo que cientos de personas han dado a conocer detalles de lo que pudieron ver en la última temporada y, sin duda, no les gustó del todo. En esta oportunidad, algunos usuarios en redes sociales hablaron sobre todos los errores que cambiarían el rumbo de la historia y que no se explican, cómo dejaron pasar por alto.

Se trata de momentos en los que dejaron ver cosas que no tenían sentido, se perdió la continuidad de la serie y hasta muestran cosas que no eran de esa época. Todo eso, al parecer, hizo que la última temporada no fuera lo que muchos seguidores estaban esperando.

Tres errores que pocos notaron en Stranger Things 5

La quinta temporada de la serie dio mucho de qué hablar, por todo lo que pasa con los actores, la forma en que muere Vecna y cómo Netflix, en un capítulo de un poco más de horas, le dio un cierre, que no fue tan bien aceptado por los usuarios. Por lo que, en este caso, empezaron a hablar sobre los errores que más se destacaron en la serie, pero pocas personas notaron.

  1. Reglas: En todo momento, desde la primera temporada, se habló de las reglas que había en la serie, pero en la última temporada se habló de cosas que en las primeras versiones, se dijo, pero después ya no tenían sentido. Una de ellas tiene que ver con el aire tóxico que había en el otro lado, por lo que nunca se vio y todos se podían mover entre mundos sin ningún problema, dejando muchas incógnitas de cómo esto cambió de la nada.
  2. Muerte de los personajes: Siempre se habló de que la última temporada le diría adiós para siempre a uno de los personajes más queridos, pero al final esto nunca se dio; ni Henry, ni ninguno de los chicos, sufrió en algún momento un daño real. Incluso, al final, en la gran batalla donde Noah es la encargada de vencer a Vecna, no se ve mayor presencia de demogorgones, que hicieron parte fundamental de la historia.
  3. Continuación: Hay quienes dicen que la trama no siguió su curso normal, sino que se fue por otro lado. Esto quiere decir que todo lo que ocurrió en Hawkins cambió de un momento a otro, sin que nadie lo esperara, dejando atrás muchos detalles que en sí eran un aporte importante a la historia.
