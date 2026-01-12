Tres errores que marcaron el final de Stranger Things 5 y pocas personas notaron; cambiaron todo

Stranger Things 5 es una de las series de Netflix que más ha dado de qué hablar en todo el mundo, por lo que cientos de personas han dado a conocer detalles de lo que pudieron ver en la última temporada y, sin duda, no les gustó del todo. En esta oportunidad, algunos usuarios en redes sociales hablaron sobre todos los errores que cambiarían el rumbo de la historia y que no se explican, cómo dejaron pasar por alto.

Se trata de momentos en los que dejaron ver cosas que no tenían sentido, se perdió la continuidad de la serie y hasta muestran cosas que no eran de esa época. Todo eso, al parecer, hizo que la última temporada no fuera lo que muchos seguidores estaban esperando.

Tres errores que pocos notaron en Stranger Things 5

La quinta temporada de la serie dio mucho de qué hablar, por todo lo que pasa con los actores, la forma en que muere Vecna y cómo Netflix, en un capítulo de un poco más de horas, le dio un cierre, que no fue tan bien aceptado por los usuarios. Por lo que, en este caso, empezaron a hablar sobre los errores que más se destacaron en la serie, pero pocas personas notaron.

