Así puntuó la crítica el gran cierre de Stranger Things: ¿fue un fracaso para los fans?

Stranger Things volvió a tomar un protagonismo clave dentro del mundo del entretenimiento y las series durante el pasado 31 de diciembre.

Esta brillante serie ha encantado a miles de fanáticos por casi 10 años, especialmente por su trama y la personalidad de sus miembros. Dicha producción llegó a un cierre finalmente, y miles de fanáticos se reunieron frente a los televisores para poder verlo.

Más noticias: FINAL explicado del último capítulo de Stranger Things: ¿Qué pasó con Once?

El cierre de esta serie fue sumamente esperado por varios años, aunque, algunos han sido críticos, por lo que aquí les mostraremos como fue puntuado este último film.

Así reaccionó la crítica al final de Stranger Things

La quinta temporada de Stranger Things ha sido una de las producciones más esperadas del mundo de las series en los últimos años.

Esta parte dividida en 3 volúmenes generó emoción, sobre todo por ser el gran cierre de esta producción.

No obstante, una vez lanzada esta última temporada, la reacción de algunos fanáticos no ha sido del todo positiva.

Por un lado muchos agradecieron este cierre, y expresaron gran agradecimiento a la serie. Aun así, otros aseguran que este cierre ha dejado varios agujeros argumentales, e incluso el poder de Vecna no fue ciertamente demostrado del todo en su batalla de cierre.

Más noticias: El álbum de rock que es clave para entender el final de ‘Stranger Things’: es de una leyenda inolvidable

La crítica respondió a este segundo pensamiento, y aunque el episodio final no fue duramente criticado, si se percibió un puntaje ciertamente menor respecto al resto de episodios.

En IMDb, esta calificación fue de 7.8, algo bajo para ser el cierre, sobre todo si se compara con otros episodios que incluso sobrepasan los 9 puntos.

La temporada 5 al completo fue puntuada de la siguiente manera:

Episodio 1: 7.9

Episodio 2: 8.4

Episodio 3: 8.6

Episodio 4: 9.4

Episodio 5: 7.9

Episodio 6: 8.0

Episodio 7: 5.6

Episodio 8: 7.8

Estos puntajes, por supuesto pueden variar de acuerdo a la crítica subjetiva, y al apoyo de los fans hacia este cierre de Stranger Things.

Ciertamente estas partes están llenas de emociones, y grandes actuaciones por parte de sus protagonistas.

Si aun no ha disfrutado este cierre, les recordamos que puede vivirlo de manera total a través de Netflix. Para ello únicamente deberá contar con una suscripción a esta famosa plataforma de entretenimiento.