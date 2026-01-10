La mejor banda de rock de la historia según expertos; no es Metallica

Con el paso de los años, cientos de personas expertas en música se han encargado de hablar sobre cuál es esa banda de rock especial que, sin duda, se convirtió en la más escuchada de los últimos años. Aunque en pocas oportunidades han coincidido al dar el nombre, sí queda la historia de que este sencillo es uno de los más relevantes para varios de los fans del artista.





Ahora, teniendo en cuenta el ranking pasado de Billboard en donde revelaron a los mejores artistas de los últimos años, los expertos del medio especializado en música Indie dieron a conocer cuál es para ellos la mejor banda de todos los tiempos. La gran sorpresa es que en esta oportunidad Metallica no se lleva el primer puesto, algo que generó un gran debate.





Leer más: Las mejores canciones de rock para aliviar y controlar la angustia; ‘Let it be’ en la lista



¿Cuál es la mejor banda de rock de todos los tiempos?

Teniendo en cuenta su legado, recorrido e historia a lo largo de los años, tanto con su música como con sus fans, se dio a conocer que la banda más importante de todos los tiempos es Metallica. L os artistassu forma de ser en el escenario inspiró a otros artistas a mirar el rock como un género lleno de oportunidades y donde, sin duda, valía la pena explorar.

Los factores que tuvieron en cuenta a la hora de escoger a este grupo sobre los demás tienen que ver con el impacto creativo que causaron en la música. Pues llegó el momento en donde, para muchos, el rock simplemente era ese género cargado de ritmos pesados y que pocas personas escuchaban.





Seguir leyendo: Esta es la famosa banda de metal que un estudio asocia con una personalidad menos amable





Pero después de que ‘The Beatles’ presentara sus canciones, no solo hicieron que cientos de personas en el mundo se enamoraran de sus ritmos, sino que abrieron paso a nuevos artistas. Su historia es todo un legado, en donde hay varios protagonistas.





La forma en la que se vestían también cambió a muchos amantes del género, quienes empezaron a encontrar en ellos una alternativa, en un rock fresco, lleno de letras inspiradoras y agradable. Por lo que no solo movieron toda la industria musical en Europa, sino en general en todo el mundo desde su lanzamiento hasta la actualidad.