Juanes reveló cuál es su canción favorita de ‘heavy metal’ y generó polémica: “Me encanta su energía”

Juanes es uno de los artistas colombianos más importantes en todo el mundo, por lo que con el paso de los años ha hecho historia con su carrera que lo llevó a brillar a nivel nacional e internacional. El paisa es un amante del rock, el metal y la buena música, por lo que decidió revelar detalles ocultos de sus gustos, en especial de cuál es su canción favorita de un género.

Por eso, en medio de una entrevista en RTVE, el cantante habló de cuáles son esas canciones que sin duda los han llevado a inspirarse al momento de componer, pero también esas que lo llenan de energía. La gran sorpresa, sin duda, fue cuando mencionó cuál es esa canción de metal que, sin duda, se convirtió en su favorita con el paso de los años, por todo lo que hace sentir a las personas.

¿Cuál es la canción de metal favorita de Juanes?

El colombiano siempre se ha destacado por ser uno de los colombianos que empezó a darle vida al rock en el país y, aunque eso cambió con el paso de los años, porque sacó algunas canciones pop, hay quienes lo recuerdan por sus sencillos pesados, que impresionaron a todos. Incluso, en varias oportunidades, mencionó que él es amante de todo tipo de música, por lo que no se va por ninguna en específico, aunque sí tiene sus canciones favoritas.

En medio de la entrevista, el paisa reveló que entre sus bandas favoritas estaban Bathory, Venom y Celtic Frost, algo que el entrevistador pensó que era una broma, pero que él respondió con total seriedad. Por lo que todos se dieron cuenta de que el paisa era un amante del metal, uno de los géneros más pesados de todos los tiempos.

Por lo que, ante la pregunta de cuál es su banda favorita, no dudo en responder de forma clara y contundente que es amante del metal de los 80. “Lo que más me gusta es Metallica, es mi banda favorita. Amo Metallica por siempre… Me gusta mucho Anthrax, pero Metallica me gusta mucho más”, afirmó Juanes.

La canción de Metallica que marcó su carrera

Después, mencionó que, sin duda, escuchar Raining Blood, uno de los álbumes más destacados de la banda, logró marcar su carrera. Incluso, mencionó que escuchar a Slayer hizo que su forma de ver la música cambiara de forma radical.

“Me monté en el carro de mi papá. Puse el cassette, le di reproducir y empezó a sonar esto. Y yo no lo podía creer. Yo decía: ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser tan agresivo, tan rápido?, a mí me encantaba eso, era agresivo, rápido”, aseguró entre risas.

En medio de la entrevista le pusieron la canción y sin duda fue un momento que sorprendió a todos, quienes empezaron a hablar sobre cómo este tipo de música no era tan escuchada en televisión en vivo, pero que Juanes hizo que pusiera el entrevistador, para conocer un poco más sobre sus gustos.