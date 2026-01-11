Ya se empezaron a conocer los primeros festivales de música rock y metal que se van a realizar a lo largo del 2026. Por lo que hay varios eventos gratuitos que se van a realizar tanto en Colombia como en el exterior.

En días pasados, se dio a conocer el que sería el cartel de uno de los festivales de música metal más importantes en todo el mundo. Por lo que reúne a varias de las bandas más relevantes en el género en un solo escenario, con el fin de conquistar a todos los fans de esta música que, en pocas oportunidades, tienen eventos de esta magnitud.

Se trata de El Festival San Luis Metal Fest 2026, un evento en donde se van a reunir varios exponentes de metal. En esta oportunidad, va a contar con la participación tanto de artistas nacionales como internacionales, quienes quieren sorprender a todos los asistentes.

Cuándo, dónde y precio de las entradas para el festival San Luis Metal Fest 2026

La primera edición de este importante evento se va a realizar el próximo 16 y 17 de mayo en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina. Además, en esta oportunidad, la entrada será totalmente GRATIS, pero todos los asistentes deben registrarse previamente en una plataforma web.

Según dieron a conocer los organizadores, mediante este evento buscan empezar a dar un espacio especial a todas las personas que sienten una conexión directa con este género. Por lo que mencionan, que solo será el primero de muchos, en donde quieren incluir a la comunidad amante del metal.

El cartel oficial del evento reúne a grandes figuras del género como Metal Church, Grave, Messiah, Armored Saint, Blood Feast, Void, Hellripper, Necrofier, Atomic Agressor, Crimson Glory, Death Scyntech, Hator, All Misery, Architect of Nightmare, Yeos, Mexxica, Introtyl, From Alaska, entre otros.

El lugar va a tener varios niveles, por lo que, según el puesto que ocupe cada persona, va a poder ocupar una zona en la tribuna. Es decir, los primeros 5 mil registros van a la parte VIP, los siguientes 10 mil a la zona preferente y los restantes a la parte general.

Los interesados en asistir, podrán hacer todo el proceso de registro en el link que van a publicar en las redes oficiales del festival. Por lo que se espera que en unas semanas, se de a conocer cómo va a hacer todo esto, para poder completar el aforo.