Este es el cantante que dejó sin palabras a Axl Rose; dice que canta de “maravilla”

Axl Rose es una de las figuras más reconocidas del rock a nivel mundial. Como líder y voz principal de Guns N’ Roses, marcó a varias generaciones con un estilo vocal inconfundible y una presencia escénica que se convirtió en sello de la banda. Desde finales de los años 80, su nombre quedó ligado a algunos de los discos y canciones más importantes del género.

A lo largo de su carrera, Rose fue destacado por su amplio rango vocal y por la intensidad con la que interpreta cada tema. Su capacidad para pasar de registros bajos a notas agudas lo ubicó entre los cantantes más influyentes del rock.

A pesar de ese reconocimiento, el propio músico nunca se mostró ajeno al talento de otros artistas y, en varias ocasiones, expresó su admiración por colegas que lo sorprendieron por su forma de cantar.

El cantante que Axl Rose considera “una maravilla”

En una entrevista publicada por la revista Rolling Stone a fines de los años 80, Axl Rose habló sobre la música que escuchaba en ese momento y los artistas que llamaban su atención. Fue allí donde mencionó a Chris Cornell, vocalista de Soundgarden, como uno de los cantantes que más lo impactaron.

Según contó, la voz de Cornell lo dejó sin palabras y destacó la manera en que manejaba su registro vocal. Rose aseguró que disfrutaba mucho de escuchar a Soundgarden y no dudó en afirmar que su cantante “canta de maravilla”, dejando en claro el respeto que sentía por su talento.

En otras declaraciones, Axl volvió a referirse a Cornell como una de las voces más impresionantes que había escuchado. Remarcó su capacidad para transmitir emociones y controlar distintos tonos, y admitió que su estilo vocal estaba en un nivel que él mismo consideraba difícil de alcanzar.